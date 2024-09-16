腦退化症｜馬會及中大推檢測計劃　篩查高危人士提早轉介支援

隨著年齡增長，長者或出現記憶衰退，並擔心自己患上腦退化症。但現時基層醫療和社區層面的服務不足，或令腦退化症患者錯過預防、診斷、介入和獲得支援的黃金時機。由賽馬會耆智園、中文大學醫學院主辦的「賽馬會『智康健』腦退化檢測及社區支援計劃」，正聯合多個機構在社區篩查高風險人士，為確診者會提供獲得認知訓練及支援，計劃為期3年。



輕度認知障礙未獲介入 10%或一年內成腦退化症

該計劃周日（15日）舉行揭幕禮，勞工及褔利局局長孫玉菡、精神健康諮詢委員會主席林正財等嘉賓出席。項目由香港賽馬會慈善信託基金捐助超過1.7億元，除與中大聯合主辦，也與博愛醫院、東華三院等7間機構合作。

有研究發現，輕度認知障礙人士，若一年內沒有任何介入，有10至15%個案會發展為腦退化症。中文大學醫學院早前為計劃開發「中大網上認知測試」，只需15分鐘便可即時作出腦退化症的初步評估。

為逾百私家醫生等人員培訓 並支援正輪候公院門診人士

該計劃以「及早檢測、及早確診、及早介入」為目標，於去年12月啟動，將持續至2026年11月，服務對象為社區居住的60歲或以上、懷疑有輕度認知障礙或早期腦退化症人士，以及他們的照顧者。

項目鼓勵他們進行「中大網上認知測試」初步評估，有需要跟進者將獲轉介至合作機構，進一步詳細評估。如有需要將轉介至計劃受訓醫生作診斷及跟進，並由合辦機構提供認知訓練、心理及社會支援服務。

計劃也為因懷疑患上腦退化症而正在輪候公立醫院專科門診的人士，提供及早診斷和支援服務。透過把握黃金時間介入，以減慢腦退化速度，並讓輕度認知障礙人士、初期腦退化症人士及其家人，有更多時間計劃生活和安排照顧。計劃並為超過100名私家醫生及業界專職同工提供培訓，在基層層面為2,400名人提供診斷及跟進。

從本月1日至9月30日期間，「智康健」流動宣傳車會遊走港九新界各區， 並有專職人員為市民即場進行「中大網上認知測試」。

逾6000人網上測試 3成需進一步評估

從去年12月至今，已有6,339名香港市民曾參加「中大網上認知測試」，當中有30.4%需作進一步認知評估。測試同時亦發現，參加者年齡每增長一歲，認知能力的合格機率減少10%。此外，測試顯示教育程度是腦退化症的風險因素之一。

60歲或以上參加者當中，如學歷在小學或以下程度者，有46.4%顯示「需要關注」；中學程度有24.4%「需要關注」；大專或以上程度則只有13.8%。另外，約89.9%被顯示「需要關注」的參加者，均表示有意參加「賽馬會『智康健』腦退化檢測及社區支援計劃」。