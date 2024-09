Coldplay｜憑另類搖滾從小鎮樂隊爆紅成國際巨星　擁7座格林美獎

啟德體育園預計今年年底完工,明年首季開幕,英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay今日(19日)在Instagram宣布,明年4月將來港舉辦三場表演,或會成為首隊在啟德體育園開幕後,舉辦大型戶外演唱會的樂隊。Coldplay這個名字現在幾乎等同於優質流行音樂的代名詞,但他們最初只不過是英國一隊小樂隊。



英國樂隊Coldplay。(資料圖片)

Coldplay在1996年成團,由四位年輕人——Chris Martin、Jonny Buckland、Guy Berryman和Will Champion在倫敦大學學院,因對音樂的愛好和創作的熱情而共同發展。當時他們用的是「Pectoralz」和「Starfish」這兩個名字,後來在1998年才正式改為Coldplay這個現時廣為人知的樂隊名。

1996年成團 2000年發行首張專輯 《Yellow》和《Shiver》成經典

同年,Coldplay發行了首張EP《Safety》。這張EP引起了唱片公司Parlophone的注意,並於1999年簽下了Coldplay;2000年,他們發行了首張專輯《Parachutes》,經典歌曲《Yellow》和《Shiver》亦有收錄其中。這張專輯發行後即為他們帶來了巨大的成功,Coldplay也因此一躍成為全球最受歡迎的樂隊之一。他們現時在全球擁有超過1億張專輯銷量,是史上最暢銷的樂團之一。

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay在Instagram宣布,2024年4月將來港舉辦三場表演。(Coldplay Instagram)

他們的音樂風格被形容為另類搖滾、流行搖滾,但Coldplay的音樂風格一直在不斷演變,由早期的Britpop風格為主,到後來變得多元化,融合了電子、搖滾、古典等多種元素。Coldplay分別在2005年及2008年推出專輯《X&Y》及《Viva la Vida or Death and All His Friends》,兩張專輯都在音樂上有突破,其中《Viva la Vida or Death and All His Friends》更為Coldplay贏得了格林美最佳年度專輯獎。

而Coldplay憑着他們的音樂,已贏得了多項大獎,包括8座英國音樂獎和7座格林美獎。除了音樂,Coldplay亦積極參與慈善事業,支持多個慈善機構,並通過音樂和演出為慈善事業募集資金。2005年,Coldplay為提高人們對公平貿易的認識,發起了「Make Trade Fair」運動;2016年發起了「Global Citizen」運動,呼籲世界各國政府和企業共同努力解決全球貧困、飢餓和氣候變化等問題。

對於Coldplay選了香港啟德體育園作為他們2025年亞洲巡迴演唱會的其中一站,啟德體育園指十分期待Coldplay的演出,又認為是充分體現了體育園積極為香港帶來國際娛樂盛事的承諾。這場音樂會標誌著啟德體育園的重要里程碑,也是體育園明年開幕後的主要國際盛事之一。

啟德體育園又說,除了Coldplay音樂會外,更多精彩的體育和娛樂活動將陸續公布;期待在啟德體育園這個香港全新的世界級綜合體育及娛樂地標,與本地及國際遊客見面。