Coldplay｜張欣宇籲連結酒吧餐廳　睇騷後可消遣宵夜：為港建口碑

英國天團Coldplay今日（19日）宣布，明年4月將在啟德體育園連開三場演唱會，料成為首隊在啟德體育園舉辦大型戶外演唱會的樂隊。立法會議員張欣宇認為Coldplay作為「頭炮」在啟德體育園開演唱會，很正面，相信能吸引海外Fans來港。他建議當局整合啟德周邊資源，包括餐廳、酒吧等商舖，讓樂迷離場時有地方消遣，又強調主辦方及政府跨部門需做好交通配套，建立良好印象及口碑。旅遊促進會總幹事崔定邦亦表示歡迎，樂見「演唱會門票+酒店」的套票，稱旅行社亦可推出不同聯乘優惠。



Coldplay相隔16年再度來港開演唱會（圖片來源：Klook）

英國流行樂隊Coldplay宣布在2025年4月選擇香港啟德體育園舉行3場巡迴音樂會。立法會議員張欣宇形容，Coldplay是具全球影響力的重量級樂團，作為「頭炮」首駐啟德體育園，是很正面，指他們最近在高雄演唱會的入場人數甚至超過Blackpink，相信能吸引首次來港旅客，包括來自全球的死忠粉絲，以及本地和周邊城市的樂迷。

明年4月，Coldplay將在啟德體育園連開三場演唱會。（圖片來源：Coldplay@Facebook）

主辦方及政府跨部門協調好交通安排 免離場時產生混亂

他認為演唱會的整個體驗及配套要做好，令體育園乃至香港在旅客心中留下好印象，建立口碑。他假設場館坐滿5萬人，對於統籌甚具考驗，強調主辦方及政府跨部門需協調好交通安排，以免離場時產生混亂，包括安排接駁巴士、預約的士等，「第一次寧願overdo」。

至於如何發揮旅遊效益，他建議旅發局及文體局可以整合啟德周邊的資源，「九龍城都是不錯的食嘢休閑地方」，認為可以連結附近商鋪、酒吧，以及體育園內的餐廳，讓旅客在演唱會後消遣、食宵夜。他亦建議可憑演唱會門票獲商店優惠，以促進旅客消費。他預期旅客或會多逗留幾日，因此可以辦本地遊；至於會否結合其他盛事，他表示如果再行多步，可以辦美食美酒巡遊。

立法會議員張欣宇。（資料圖片/梁鵬威攝）

崔定邦：旅行社可推出不同聯乘優惠

旅遊促進會總幹事崔定邦亦表示歡迎，形容是重量級表演，可令香港邁向盛事旅遊，並希望在Coldplay首駐後相類級數的表演能陸續有來。他估計會有來自歐洲等地的「高端」、國際長途旅客，他們至少會留港3日2夜，樂見有「演唱會門票+酒店」的套票。另外，他指香港是整個巡迴演唱的其中一站，旅客選擇來港或因為中西文化薈萃的特色，認為旅行社可同時推出觀光體驗，以及消費、觀光、交通及餐飲等的聯乘優惠。