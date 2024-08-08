六合彩2大現象同時出現　頭二三獎派彩超低　馬會大出血派凸750萬

中六合彩頭獎後有人會選擇辭職歎世界，不過今晚（8日）的頭獎幸運兒要三思。今晩攪出的六個正獎號碼介乎3至29號碼內，屬「生日組合」，首四個號碼3、6、7及8又是不少人會揀選的1至8心水號碼，結果有4注中，而頭獎奬金僅得800萬元，因此每10元一注只得200萬元，屬偏少頭獎；二獎及三獎派彩均是派彩最低金額。



每屬出現「生日組合」攪珠結果，中獎注數會異常多，今期一至七獎共有155,552注中，但總投注額只有38,841,130元「入不敷支」，馬會派凸750萬元。



六合彩8月8日攪珠有4注（以每注10元計）中頭獎。（馬會網頁圖片)

攪珠結果出現「生日組合」及「1至8號」半數攪出

不少人買六合彩彩票，喜歡以自己或親人的生日日期為心儀號碼，即往往是1至12號（生日月份），再搭1至31號（生日日子）。過去多次攪珠如七個號碼如介乎1至31號，被稱為「生日組合」結果，多數中獎注數會特別多。

今晚攪珠的號碼除了特別號碼49號外，六個正獎號碼介乎3至29號，正是「生日組合」，同時又攪出1至8這組特別多人揀號的號碼其中四個號碼，兩個現象一齊出現，結果中獎注數特別多。

頭獎每注派200萬 二及三獎派最低金額

由於上期有幸運兒中獎頭（半注中，即投注5元一注），今期頭獎基金還原至只有最低的800萬元。今晚有4注中頭獎，每10元一注派彩僅200萬元。

二獎有5.5注中，但三獎則有461.7注中，異常偏多。由於二及三獎的獎金基金需先減去第四至七獎總獎金再減去金多寶扣數，而今期兩大現象導致有固定派彩的四至七獎多達15.5萬注中（以10元一注計），因而導致二及三獎派彩為保證最低金額，以10元一注計，中獎只可得38,400元及19,200元，如買5元一注，獎金再減半。

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