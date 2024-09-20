女童7歲遭母親的情夫強姦　遭性侵多年後親父報警　情夫認罪囚9年

女童與母同住深圳時，因母沉迷酗酒及打麻雀，把她交予年長女童50年的情夫照顧，惟女童在5歲起遭其情夫性侵，7歲更被他強姦，事隔19年才由女童親父報警揭發。母親的情夫早前在高等法院承認強姦及非禮等罪，案件今(20日)判刑。相關報告指女童有自殘及有自殺傾向，自覺骯髒及殘破不堪，痛恨被告並望正義獲伸張。法官判刑時指，女童案發時極為年幼，與被告年紀相差懸殊，被告嚴重違反誠信，判他入獄9年。



被告秦廣球（74歲），承認2項強姦、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為，及2項猥褻侵犯另一人罪。

被告秦廣球在高等法院承認強姦非禮情婦的女兒，被判囚9年。(黃浩謙攝)

女童為舒壓而自殘有自殺意圖

法官引述女童X的創傷報告指，X對涉案事件感到噁心、焦慮及極度驚恐，診斷患有創傷後遺症，會為舒壓而自殘，且有自殺意圖。另X在經歷事件後，自感骯髒（dirty)、不正常（abnormal)及殘破不堪（broken)，不值得被愛和關心，更會不時閃回案發時的情境，心理狀態極差。

痛恨被告望正義可得以伸張

X又自言十分痛恨被告，望正義可得以伸張。報告又指，X如今難以相信他人，對他人的觸碰異常敏感，每日都感到極之痛苦，情緒低落，自尊心低下。被告稱已有悔意，重犯機會低。

X與被告年齡相距50年

法官判刑指，被告和X年齡相差50年。X案發時會叫被告「Daddy」，故被告的行為屬嚴重違反誠信。案件涉及一定程度的威嚇，被告曾指X不聽他的話，便是壞孩子。

案發時X極為年幼

法官最後考慮到，X案發時極為年幼，與被告年紀相差懸殊，案中涉及違反誠信，應以15年作為量刑起點。再基於被告年紀，案發多年後被捕，選擇認罪免卻X出庭作供等，酌情減刑，終就6罪判被告囚9年。

X與母居深圳時被告幾乎每天到訪

案情指，女童X與母親居住在深圳，其父親為香港居民，每周末回家陪伴家人留宿一晚。2004年，X母將同為香港居民的被告帶回家，著當時4歲的X叫被告做叔叔。自此，被告幾乎每一日都會拜訪X家並過夜。

X母叫女兒稱乎被告為Daddy

由於，X母沉迷打麻雀和酗酒，故將X交託被告照顧。後來，X母更叫X稱呼被告「Daddy」，X照做。在2005年至2007年間，被告每周會有5天到X家照顧X，X母每兩周帶X去被告家一次。期間，他數度觸碰X的胸部和陰部；又播放色情影片給X看，叫X為他口交；在商場平台指插X下體；更曾將震動按摩器放入X陰道。

X曾把性侵事告知母親

至2012年5月，X和X母爆發爭執，期間X揭露被告曾多次性侵她。X母表示感內疚，並承諾不會再見被告。惟X後來發現母親仍然繼續與被告見面，最終於2022年6月向父親揭發非禮事件，並報警處理。

案件編號：HCCC8/2024