著13歲女童吸大麻後把她強姦　巴漢罪成後被揭有前科　囚7年半

巴基斯坦青年在Instagram結識13歲女童後，多番邀女童到其家被拒，遂要脅會傷害女童家人，又稱見面只是聊天，女童最終應約，並被帶到巴漢家，巴漢請她喝酒及著她食大麻，她吸了一口便覺暈眩，期間遭被告強姦。巴漢早前經審訊被裁定強姦罪成，他今(20日)在高等法院接受判刑時，被揭他16歲初到港時已犯過4項非禮罪，法官斥他未有汲取教訓，又指女童至今仍恐懼男性，考慮被告案發時未無使用安全套等因素，判他入獄7年半。



被告Mahmood Mubeen （馬哈茂德），23歲。他被控於2021年8月25日，強姦女事主X。

被告Mahmood Mubeen （馬哈茂德）在高等法院被陪審團一致裁定強姦13歲女童罪成，判囚7年半。(黃浩謙攝)

被告16歲來港不久已犯4非禮罪

法官判刑時透露，被告於2015年來港，在16歲時干犯4項非禮罪。法官又引述事主的創傷報告，指事主過去半年沒有明顯的負面情緒，可如常生活，但仍恐懼男性，影響與男性的關係。

有計劃讓事主飲酒及大麻

法官續指，性侵兒童是非常嚴重的罪行。被告在案中邀請事主到家中，有計劃地讓她飲酒和吸食大麻。同時，被告沒有使用安全套，令事主有懷孕和染上性病的風險。法官續指， 被告來港不久便犯下非禮罪，被判感化，但未有汲取教訓，終判處他入獄7年半。

要脅事主拒見面會傷害其家人

案情指，被告多番邀約事主會面吸大麻，事主一直拒絕。直至案發日，被告威脅會傷害事主友人，又稱會面只是聊天，她才應約。被告帶事主到其住所後，著對方食大麻及飲酒，事主最初拒絕，其後吸食一口大麻後感到暈眩。被告開始親吻事主的臉和胸部，其後把她強姦。

案件編號：HCCC85/2023