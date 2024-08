瑞典男酒後強姦雞姦女傭罪成　案後再連犯多案　辯方指患躁鬱症

瑞典男商人和妻子關係轉差,妻子帶同子女離港。商人涉在妻子離港後醉酒回家,強迫女傭和他性交和肛交,並威脅若她不順從便會殺死她,事後他又把1.5萬元存入女傭戶口。男商人自辯稱,女傭案發時因欠債而主動提供性服務,他每次事後均有給錢她。男商人早前否認強姦及未經同意下作出的肛交罪受審,陪審員今(22日)一致裁定他強姦及雞姦罪均罪成。案件押後至11月11日判刑,以待為被告索取心理及精神科報告,和事主的創傷報告。辯方其後為被告申請保釋被拒,被告須還押候判。



被告EKSTROM Patrik Tobias (許大熊),36歲。他被控於2022年10月27日,在香港強姦及雞姦X。

被告EKSTROM Patrik Tobias (許大熊),被裁定強姦及雞姦事主X罪成。

案發後連犯多案證患躁鬱症

辯方透露,被告在案發前只有一項案底,與酒後駕駛相關。案發後不久則短時間內干犯多宗案件,包括牽涉嚴重車禍、虛報罪案、在醫院和警署臨時羈留室干犯刑事損壞等。辯方續指,被告原為一名成功商人,但後來疑因家庭關係問題而精神失常,更被被診斷患上躁鬱症,故望法庭能在為其索取報告後再作判刑。

日籍妻帶子女離港

控方案情指,尼泊爾籍的X為被告一家的傭工,居於被告石澳住所。由於被告和妻子關係轉差,其日籍妻子帶同子女於2022年10月27日離港。同日晚上,滿身酒氣的被告返家,問X其妻子和子女身處何方。

事後即存1.5萬元入事主X戶口

被告其後向X粗言穢語,又表示想和X發生肉體關係,若X拒絕便會殺死她,又稱他事後會付錢。隨後,被告把X拉到主人房,在沒有使用安全套下強姦X,又強行和X肛交等。期間,X不斷明言拒絕,被告則稱:「I love you I will pay you more money.」(我愛你,我會向你付更多錢)。X事後執拾個人物品離開,並前往報案。被告同日把1.5萬元存入X的戶口。

指X上前安慰並主動提供性服務

被告自辯時稱,X於2022年7月和10月,兩度在他看色情影片時闖入其房間,並問他是否需要幫忙。兩人性交期間,X透露負債約4.5萬元,被告在X要求下給了她4000元。案發當日,被告與妻子關係轉差,妻子帶同子女返回日本,被告心情不好,X上前安慰,並主動與他發生性交及肛交。被告事後擔心妻子發現,遂提出與外傭中斷性關係及解僱她。

案件編號:HCCC272/2023