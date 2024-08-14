經紀涉酒店性侵兩女童　吸大麻後姦一及迫一口交　強姦等3罪成

地產經紀涉嫌與兩名分別14及15歲女童到酒店房食大麻，期間疑兩度強姦14歲女童，又要15歲女童為他口交，否則會找4人輪姦年紀較輕的女童，他們翌日一同離開酒店，清潔工發現房內床單有血跡，但事發兩個月後才揭發。經紀承認曾與兩女童食大麻，否認曾性侵及恐嚇兩女童，更反指15歲的女童事後曾向他發訊息索款10萬元，並稱若他不付款便會誣告他強姦。他承認販毒罪，否認2項強姦及1項刑恐罪，案件早前在高等法院審訊，陪審團今(14日)裁定被告2項強姦罪成，而刑恐罪則不成立。法官把判刑押後至10月30日，待索取事主的創傷報告，期間被告還押。



被告葉嘉城，29歲。他被控1項販毒、2項強姦和1項刑事恐嚇罪。他被控於2019年11月20日，在屯門一酒店房間，非法販運草本形態的大麻、兩次強姦當時14歲的X，以及威脅當時15歲的Y，並稱會使X受損，意圖使Y受驚。被告開審前已認販毒罪。

陪審團經退庭商議，以5比2裁定被告兩項強姦罪成。至於刑恐罪，陪審團則以6比1裁定被告該罪不成立。

被告葉嘉誠否認強姦、非禮及勒索等4罪，在高等法院受審。

Y找人一同食大麻聯絡上被告

控方案情指，被告和Y於2019年11月透過社交程式「Heymandi」認識，閒談間提及吸食大麻。同月19日晚，Y和朋友X在屯門一酒吧飲酒，Y聯絡他人吸食大麻，最終約了被告到屯門一間酒店。

被告曾拿出震蛋問試唔試

三人在酒店房間吸食大麻煙期間，被告取出震蛋，並問她們：「試唔試？」他之後一度離開房間買威士忌和綠茶。被告離開後，X認為「唔對路」，曾提議離開，Y卻稱「眼訓」，最後兩人均繼續留在房間。被告拆返後，先和X透過手機玩骰盅，睡醒的Y其後加入。

Y見X被侵犯欲報警被喝停

三人之後各自入睡，被告此時單手按著X的雙手手腕，並脫去其外內褲，又稱：「你都唔係處啦，你驚乜啫。」X回應稱她是處女。Y見狀即致電報警，被告隨即喝停Y，要她放下手機及走到廁所，Y亦聽命走入廁所後。被告繼續侵犯X，她雖然有叫：「唔好……」但仍遭被告強姦。事後，被告稱：「第一次係咁架啦。」

恐嚇Y若不口交會找4人輪姦X

被告完事後進入廁所，要Y替他口交，否則會找4人輪姦X。Y最終在房間替被告口交，被告繼而再強姦X。三人翌日早上離開酒店，酒店的清潔工收拾房間時，發現床單有血跡。

X案發兩個月後向社工透露事件，最終報案，被告於2020年1月被捕。

被告指Y曾發訊息向他索取10萬元

被告自辯時承認在酒店房間內，和X、Y吸食大麻煙和飲酒，之後入睡。翌日醒來，三人離開酒店。他否認和X、Y發生性行為，也沒有威嚇Y。被告又指，Y事後發訊息向他索取10萬元，否則便會和X報警指遭他強姦。他拒絕亦未有報警，認為兩女勒索不成便會消失。

案件編號：HCCC231/2023