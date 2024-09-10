運輸工遭11歲女兒脫褲露下體　即跟入房把女兒強姦　認3罪候判

運輸工疫情期間常失業賦閒在家期間，在與11歲女兒晾衣服時，遭女兒脫下短褲並露出陽具，他穿回褲子後入女兒房，並在沒有使用安全套下把女兒強姦，當時其子亦在單位內，又叫女兒不可告知母親。此後運輸工再兩度強姦女兒。女兒後來告知同學，同學借其電話讓事主可用同學的身份，把事件告知母親，事件最終被揭發及報警。被告被捕後向警員稱：「我好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事……」運輸工今（10日）在高等法院承認3項強姦罪，法官陳慶偉把案押後至本月23日判刑。



被告LKH，39歲。他承認3項強姦罪，指他於2021年3至4月間強姦當時11歲的女兒X。辯方求情時指，被告和X的母親Y未有結婚。辯方承認本案涉及違反誠信，被告亦沒有使用安全套，但指他在案中沒有拍攝照片或影片。

被告LKH在高等法院承認3項強姦女兒的罪名。(黃浩謙攝)

案情指，被告與X的母親Y，以及X和X的胞弟等4人，居於沙田一公屋單位。被告任職運輸工入，案發時大部份時間失業，賦閒在家，X母間中需外出工作。

姦X後道歉及著她不要告訴母親

首次性侵發生於2021年3月，當時X的胞弟在客廳玩iPad，被告和X在廚房晾曬衣服。期間，X拉低被告的短褲，被告當時沒有穿內褲，其陽具亦因而露出。被告即穿回短褲，並輕拍X的胸，X則走入房間，被告尾隨，並摸X的胸，繼而脫去X的褲子和內褲，指插X的下體，然後把X強姦。期間，被告又指X頑皮，X扭動身體掙扎。被告最終在自己手上射精，又向X道歉並著她不要告知母親。

另兩次性侵事件X曾拒絕未獲理會

另兩次性侵發生於同年4月，X的胸意外觸及被告，兩人之後互相輕拍，被告同樣在沒有安全套下強姦X。期間X有表示拒絕，被告未有理會。

同學Z借電話予X告知母親被性侵

X於同月5日事件告知同學Z，Z借出電話予X，讓X假扮Z向X母指被告侵犯X，著X母和被告離異。X母其後追問X，X未有透露詳情，X母又質問被告，被告否認，但仍遭X母趕離單位。

Z母見訊息後追問X揭發事件

同學Z的母親看到相關訊息，她待X到訪其住所時追問，X哭訴遭被告侵犯。Z母之後把事件告知學校社工，社工再聯絡X母，事件最終報警。

被告警誡下稱無面目見個女

被告同年9月被捕，他在警誡下稱：「我好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事，我無面目見我個女，因為我搞咗佢」。

案件編號：HCCC387/2023