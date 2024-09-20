2千元賄賂銀行職員求重啟戶口 女董事5年後返港被捕 認罪囚4周
撰文：郭顥添
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科技公司女董事5年前發現其公司在港滙豐銀行的戶口被轉為「不動戶口」，她後來離港，並涉嫌聯絡銀行職員，並提供2千元人民幣要為職員為她重啟戶口，職員未有接受並即告知上級。女董事今年再入境香港時被廉正公署拘控，她今(20日)在西九龍法院認行賄罪，主任裁判官徐綺薇判刑時指，貪污是嚴重罪行，法庭需判處被告即時監禁以示阻嚇，並向公眾傳遞正確信息，判被告入獄4星期。
女被告李蓉，38歲，中晟科技(香港)有限公司(中晟科技)董事兼股東，今日承認一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。
案情透露，被告2013年在滙豐銀行以她持有的中晟科技公司，開設一個商業綜合戶口。該戶口自2015年起，因連續10個月以上沒有任何交易而被滙豐轉為「不動戶口」。
被告離開前與銀行職員交換通訊方式
被告2019年7月從電話查詢得悉該戶口正處於「不動戶口」狀態，遂親身到滙豐銀行尖沙咀分行辦理戶口重啟手續。由於被告未能提供相關公司文件進行審查程序，故未能即日完成戶口重啟手續。被告與處理其申請的銀行職員交換通訊方式後離開分行，其後離開香港。
被告5年後回港被捕
被告於同年8月5日透過通訊程式，向上述職員提供賄款2,000元人民幣，希望該職員可協助她重啟中晟科技的戶口。該職員沒有接受，並即時向上級匯報事件。被告於2024年8月再度來港時被捕，並於9月2日被廉署落案起訴。
廉署提醒公眾，貪污是嚴重罪行，切勿以身試法，否則一經定罪，最高監禁七年及罰款50萬元。任何人士如遇到懷疑貪污情況，應立即向廉署舉報。
案件編號：WKCC 3890/2024
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