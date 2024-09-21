大埔無人機表演即重溫｜人氣奶龍林村河河上飛　夜空踢波與龍共舞

無人機表演目不暇給，今晚（21日）將有兩場。其中，首場是晚上8時開始的大埔賀國慶75周年活動海陸空表演——「國慶大埔 x 奶龍無人機表演」，內地人氣卡通人物「奶龍」將分身躍現大廈之間。《香港01》直播立即重溫。



9月21日「國慶大埔 x 奶龍無人機表演」，內地人氣卡通人物「奶龍」分身躍現大廈之間。（夏家朗攝）

9月21日「國慶大埔 x 奶龍無人機表演」，內地人氣卡通人物「奶龍」分身躍現大廈之間。（夏家朗攝）

「奶龍」有如出現在大廈間 下午先有海陸巡遊

大埔地區組織今晚在林村河舉行匯演，聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」舉行無人機表演，500架無人機將在大埔林村河上空拼出有大埔特色的3D圖案，如踢毽子、踢波、手持花朵、划艇、與龍共舞及扒龍舟等。

▼9月21日 大埔慶大埔X奶龍無人機表演▼



+ 7

大埔居民湯女士今日和朋友來到林村河看無人機表演，她說：「好高興，大埔幾耐無試過咁多人！」她表示今日主要來湊熱鬧，又希望將來能舉辦更多同類活動，「起碼唔使咁靜，等啲人出返街！」對於天氣不穩定，她則指不擔心會下雨，亦帶備雨傘到場。

大埔居民周女士攜同小朋友在河邊觀看表演，其小朋友得悉表演以「奶龍」為主題後顯得高興。（任葆穎攝）

周女士同樣住在大埔，今日攜同小朋友在河邊觀看表演。其小朋友得悉表演以「奶龍」為主題後顯得高興，周女士則指雖然她不認識該卡通人物，但無阻觀看興致，「主要都係帶小朋友一齊玩，畀佢哋影相！」她又稱，以往曾在大埔海濱公園觀看七一回歸無人機表演，認為很好看，因此亦期待今次表演。

▼9月21日 大埔慶大埔X奶龍無人機表演▼



+ 4

「很新鮮，效果很好！」從內地來港讀書的鄧小姐看過無人機表演後，帶點興奮說。她指自己住在大埔區，閒逛的時候恰巧遇上表演。她認為無人機表演很新奇，「內地沒有類似表演，新鮮的事對我來說很Ok」，她又希望將來能舉辦更多類似活動。

從內地來港讀書的鄧小姐認為無人機表演「很新鮮，效果很好！」（任葆穎攝）

▼9月15日 大埔慶大埔X奶龍無人機表演預演▼



+ 5

▼9月19日 嗇色園黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機預演▼



+ 9

無人機會砌出黃大仙像及盈盈樂樂一家四口圖案

市民將有機會在維港向着「有求必應」黃大仙像許願。嗇色園會在本周六晚上在灣仔海濱上空舉行無人機匯演，將出動多達2,000架，焦點是無人機會砌出黃大仙像圖案。根據周四的預演可見，最先出現為一場龍吐珠圖案，然後有黃大仙祠牌坊、儒釋道三教圖案、黃大仙祠大殿、籤筒及籤枝、Q版道長、月老、財神、黃大仙、慶國慶花燈及相信是代表大熊貓盈盈樂樂和一對寶寶的一家四口壓軸出現。

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長日前指，這是首次有宗教團體將聖像以此方式升上天空；嗇色園行政總裁冼碧珊則指，灣仔海濱公園的場地可容納23萬人，希望屆時能吸引市民駐足觀賞。