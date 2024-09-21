大熊貓盈盈BB｜海洋公園發布新生活影片　細佬爆可愛張嘴發出叫聲

海洋公園大熊貓盈盈上月15日誕下龍鳳胎，兩姐弟正逐漸成長，香港大熊貓官方專頁今日（21日）更新生活短片，見到細佬把頭伸出保溫箱，對住鏡頭張大嘴巴，又不斷發出叫聲，十分可愛。



大熊貓細佬把頭伸出保溫箱，對住鏡頭張大嘴巴，又不斷發出叫聲，十分可愛。（影片截圖）

大熊貓細佬把頭伸出保溫箱，對住鏡頭張大嘴巴，又不斷發出叫聲，十分可愛。（影片截圖）

香港大熊貓官方專頁今日再發放細佬的新生活片，指未來將有新加入到海洋公園的大熊貓，細佬與大家一樣心情興奮期待。

影片中細佬把頭伸出保溫箱，時而似微笑、時而張大嘴吧，並不斷發出叫聲。

香港大熊貓官方專頁今日(21日)再發放細佬的新生活片。（影片截圖）

海洋公園上周表示，姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，更開始能自行調節體溫，慢慢適應離開保溫箱的生活，料兩星期後便無需再使用保溫箱。

兩隻熊貓寶寶體重已數倍增長，姐姐已由出生時的122克增自910克；弟弟也由112克增磅至現時814克。

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