八成擴散性乳癌患者無定期檢查　乳癌基金會倡全民篩查

乳癌自1994年起已是本港女性頭號癌症。香港乳癌基金會發表報告提到，初診擴散性乳癌患者近八成從未接受定期乳房檢查，逾四成從未接受任何乳房檢查，出現症狀拖延超過三個月才求診。基金會主席霍何綺華認為本港婦女乳健意識不足，建議港府仿傚台灣、韓國、美國等地推行全民乳癌篩查。



香港乳癌基金會建議港府仿傚台灣、韓國、美國等地推行全民乳癌篩查。

基金會創會人、香港乳癌資料庫督導委員會聯席主席張淑儀指出，初診擴散性乳癌屬第4期癌症，而本港第4期乳癌個案持續上升，在2021年新增入侵性乳癌個案有5,565宗，當中 9.3%屬第4期癌症。

七成患者拖延三個月或以上才求診

基金會最新發表的《香港乳癌資料庫第16號報告》，分析在2006至2018年期430名初診擴散性乳癌患者與1,711名早期乳癌患者，發現近八成從未接受任何定期乳房檢查，逾四成從未接受任何乳房檢查，半數人從未進行自我乳房檢查。

香港乳癌資料庫督導委員會成員郭子熹醫生指出，有七成初診擴散性乳癌患者拖延至症狀出現後三個月或以上才首次求診，在確診時，較多已有兩個或以上的症狀，以及出現無痛乳房腫瘤以外的症狀，例如乳頭下陷和潰瘍等。

提倡分期系統助治療

今次報告另採用美國Plichta團隊最新預後分期系統，進一步精準地分析第4 期乳癌患者的風險及存活期，反映分期有助設計個人化的治療策略，改善患者存活情況。

霍何綺華呼籲婦女定期作乳房檢查，並建議政府分三個階段實施全民乳癌篩查，首先是高危女性組別，其次是低收入地區女性，落實全民乳癌篩查。