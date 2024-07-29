乳癌｜患者年輕化　新輔助治療助減復發　基金會資助早期患者用藥

乳癌高踞香港女性癌症榜首，近年每日平均有15名婦女確診，患者趨年輕化，早期患者經傳統治療後仍有復發風險，而新輔助治療有助减低復發率約三成。為減低早前患者經濟負擔，香港乳癌基金會今日(28日)推出「早期乳癌藥物資助計劃」，在私營機構就診，且患有荷爾蒙受體陽性，HER2陰性的早期高復發風險乳癌患者可即日起申請。申請者須持有有效香港身份證，名額60個，經審核後，申請人月收入少於60,000元，最高可獲資助總額為96,000元。



香港乳癌基金會總幹事孫佩儀表示，基金會推出「早期乳癌藥物资助計劃」，减整患者經濟負擔，以便他們可採取最有效的治療。（陳麗娟攝）

乳癌自1994年起已位居香港女性癌症榜首，據香港癌症資料統計中心數據顯示，2021年女性入侵性乳癌新症個案有5,565宗，即平均每日有15名婦女確診乳癌；40歲以下的確診乳癌患者有330宗，佔整體5.9%，比2020年輕微上升；2012至2021期間年輕人乳癌新症增幅達19.5%。

CDK4/6抑制劑 降低三成復發率

香港乳癌基金會表示，本港大部分乳癌屬荷爾蒙受體陽性（HR+），其傳統治療是首先以化療缩小腫瘤，再以手術清除可切除的腫瘤，術後作輔助治療，避免腫瘤復發。接受傳統輔助治療的高風險早期乳癌患者，5年内復發風險達29.8%，高風險早期乳癌患者復發機會較低風險患者更高出近3倍。

研究5637名患者後發現，加入CDK46抑制劑進行治療，出現入侵性疾病風險降低25%，出現遠端復發風險降低28%；五年後，降低32%復發風險，減少32.5%轉移遠處轉移風險。

香港乳癌基金會管治委員會副主席、腫瘤科專科醫生邱振中表示，乳癌患者漸趨年輕化，曾接觸過最年輕患者年僅16歲，年輕女性的癌細胞通常較活躍，乳癌復發機會較高。而40歲以下患者的無遠端復發存活期較差，他續表示，「不是做完手術、電療、化療就無事，之後在5年、10年仍有機會復發，所以建議高風險患者採用新輔助治療，以减低復發風險」。

香港乳癌基金會管治委員會副主席、腫瘤科專科醫生邱振中表示，「不是做完手術、電療、化療就無事，之後在5年、10年仍有機會復發，建議高風險患者採用新輔助治療，以减低復發風險」。（陳麗娟攝）

新藥價格不菲 乳癌基金會資助96,000

早期乳癌新輔助治療標靶藥物，即CDK4/6抑制劑類型藥物價格昂貴，私營醫院或機構藥費每月需約2至3萬元，療程一般需要2年。

為減低早期乳癌患者使用新輔助治療的經濟負擔，香港乳癌基金會今日推出「早期乳癌藥物資助計劃」，共60個名額。符合資格的申請者可獲支票發放資助，申請人收入低於6萬元，每4周可領取$16,000，最高資助$96,000；收入6-8萬元，每6周可領取16,000，最高資助$64,000。

香港乳癌基金會總幹事孫佩儀表示，新輔助治療藥物有助降低復發風險，惟費用不菲，不少患者經濟條件有限，或因而卻步，對年輕患者尤甚，或因此錯過最佳治療方法，故基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，減輕患者經濟負擔，讓他們可獲得最有效的治療。

目前正接受新輔助藥物治療的Amy表示，服用時影響白血細胞的數量，人會覺得很累，同時伴隨輕微腸胃疾病，一度停用一個月、之後重新服用，「因為自己屬於容易復發的情況，所以希望藥物可以幫助減低風險。」她準備申請香港乳癌基金會的「早期乳癌藥物資助計劃」，又鼓勵患者多做運動，保持樂觀心態，減低復發風險。

香港乳癌基金會推出「早期乳癌藥物資助計劃」，有助降低患者復發風險及減輕經濟負擔、合資格人士即日起（29日）可申請。（陳麗娟攝）

「早期乳癌藥物資助計劃」申請資格

-患有荷爾蒙受體陽性，HER2陰性的早期高復發風險乳癌患者（詳情可致電查詢香港乳癌基金会)

-持有有效香港身份證

-為本港私營醫院或私營腫瘤中心診症的患者

-持有由本港私家醫生所發出的早期乳癌藥物處方及購買發票或購買證明書正本

-須在開始早期乳癌藥物療程首3個月内到香港乳癌基金會辦理登記手續

-遞交相關的資產證明文件

-不適用於已成功申請其他早期乳癌藥物資助計劃的患者，例如晚期乳癌患者在醫院管理局轄下的撒瑪利亞基金、聖雅各福群會資助、香港藥學服務基金的封頂計劃或友邦保險AIA的「攜手增益癌症藥物計劃」