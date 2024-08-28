你乳健康　醫社攜手守護乳癌康復者

醫社合作的發展逐漸成熟，隨著地區康健中心的普及，醫院可與社區夥伴通力合作，善用社區資源，將照顧病人延續至社區。近年九龍西聯網與聯網內的地區康健中心緊密合作，推出乳癌康復者支援計劃，提供身、心、靈的全方位跟進，成效不錯。



撰文：醫院管理局九龍西醫院聯網總監羅振邦醫生



部份乳癌康復者仍有機會復發，因此需要長時間跟進。九龍西聯網與地區康健中心合作推出乳癌康復者支援計劃，讓乳癌康復者在社區亦能得到全面的身心支援。

瑪嘉烈醫院腫瘤科平均每年接收約750至800宗乳癌轉介個案。不少乳癌病人經治療後都能康復，但仍有部分病人有機會復發，加上病人在抗癌期間，不論身、心、社、靈都面臨重大挑戰，因此需要為乳癌康復者提供長期跟進。可是面對龐大的醫療需求，專科門診一般集中資源治療病人。於是，我們與地區康健中心合作，一拍即合，聯手為乳癌康復者提供全方位身心支援。

聯網於2021年起籌劃名為「你乳健康」的乳癌康復者計劃，與深水埗地區康健中心合作試行，共同因應病人需要設計計劃大綱、內容、制定轉介準則和機制，並由聯網向地區康健中心職員提供專業培訓。

先導計劃於2022年開始投入服務，地區康健中心為乳癌康復者提供預防淋巴水腫運動、了解骨骼保健方法等健康活動和心理支援計劃，賦能乳癌康復者妥善照顧身心健康。更重要的是，計劃包含快捷轉介機制，倘若乳癌康復者有復發風險，地區康健中心能把個案轉介回醫院腫瘤科作快速跟進。乳癌康復者便能在社區得到復康支援，醫院則能適時提供醫學跟進，雙管齊下，令康復者更安心。

現時已有逾130名乳癌康復者獲轉介至深水埗及荃灣地區康健中心參加有關計劃，參加者不但表示心理壓力得到改善，更因此使用了地區康健中心的其他健康服務，提升整體健康管理。市民能在社區過著健康生活，對醫護人員來說是最大鼓舞。未來我們會繼續推動計劃至聯網的其他地區康健中心，醫院與社區一同發揮各自優勢，持續守護乳癌康復者。

醫社合作已涵蓋護理、物理治療、職業治療、中醫、營養、藥劑等層面，市民只需在社區便能得到較以往更全面的照顧。隨著社區夥伴提供更多預防教育、篩查和後續支援跟進等工作，市民在健康管理上有更多選擇；醫院則可以分配資源予較危急的病人，有助醫療體系的可持續發展，多方共贏。

醫院可繼續大膽探索醫社合作的各種可能，善用社區資源，加強服務接軌，為病人謀求更大福祉。期待各方努力，一同在醫社合作上大放異彩。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

