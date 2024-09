吳文忻乳癌化療狂脫髮　寶貝女操刀剷光頭︰細女仲話想同我一齊剃

現年49歲1998年港姐季軍吳文忻(現名吳忻熹),日前自揭兩年前患乳癌,今年復發癌細胞更擴散至淋巴。她在網上分享抗癌日記,接受數次化療後開始大量脫髮,近日她決定剷光頭,更由兩名女兒操刀。



吳文忻至今共接受3次化療,第二次吊藥後累到要攤在的士座位。(IG:@nat_ng_nat)

吳文忻在社交平台拍片,以日記形式分享抗癌經過。(IG@nat_ng_nat)

吳文忻(現名吳忻熹)用雙手梳頭,脫下一束束頭髮。(IG:@nat_ng_nat)

吳文忻樂觀表示:「我唔會因爲甩頭髮而情緒低落,我預咗佢甩,甩到我頂唔順嘅地步,我會剃㗎喇!」(IG:@nat_ng_nat)

吳文祈更新抗癌日記,化療後嚴重脫髮決定把心一橫剷光頭,找來11歲女兒Scarlet和8歲幼女Season幫她剷光頭,她表示希望女兒可以從中感受到正能量︰「由細到大都係我幫佢哋剪頭髮,而家佢哋有機會幫媽咪,甚至乎剃頭喎,我諗佢哋長大後諗番,會覺得係一件好難忘好正面嘅事,同埋變咗一件親子嘅事。細女仲話想同我一齊剃,想陪我,好有義氣。」

吳文忻兩名囡囡操刀幫忙剃髮。(IG:@nat_ng_nat)

吳文忻準備多個假髮。(IG:@nat_ng_nat)

吳文忻剃去秀髮以光頭示人。(IG:@nat_ng_nat)

她在IG分享多張照片,充滿正能量對抗病魔:「凡事真係兩面睇,我之前就係十萬個不願意剃頭,想不到,我現在覺得自己剃完頭仲型和有『重生』嘅感覺呢!🤭🤣光頭真係超方便!又唔使洗頭,吹頭,拉直啲頭髮,原來光頭仲多做型可以玩!I start to like it! 🤭😜🤣」

吳文忻以正能量抗癌。(IG:@nat_ng_nat)

吳文忻剃去秀髮以光頭示人。(IG:@nat_ng_nat)

吳文忻家人全力支持抗病。(IG:@nat_ng_nat)

吳文忻剃去秀髮以光頭示人。(IG:@nat_ng_nat)

吳文忻家人全力支持抗病。(IG:@nat_ng_nat)