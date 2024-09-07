吳文忻乳癌化療狂脫髮　寶貝女操刀剷光頭︰細女仲話想同我一齊剃

現年49歲1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹），日前自揭兩年前患乳癌，今年復發癌細胞更擴散至淋巴。她在網上分享抗癌日記，接受數次化療後開始大量脫髮，近日她決定剷光頭，更由兩名女兒操刀。



吳文祈乳癌復發公院做第三次化療 開始甩頭髮：竟然有點兒興奮

吳文忻確診乳癌復發擴散至淋巴 化療副作用折磨：有等死感覺

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吳文忻至今共接受3次化療，第二次吊藥後累到要攤在的士座位。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻在社交平台拍片，以日記形式分享抗癌經過。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）用雙手梳頭，脫下一束束頭髮。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻樂觀表示：「我唔會因爲甩頭髮而情緒低落，我預咗佢甩，甩到我頂唔順嘅地步，我會剃㗎喇！」（IG：@nat_ng_nat）

吳文祈更新抗癌日記，化療後嚴重脫髮決定把心一橫剷光頭，找來11歲女兒Scarlet和8歲幼女Season幫她剷光頭，她表示希望女兒可以從中感受到正能量︰「由細到大都係我幫佢哋剪頭髮，而家佢哋有機會幫媽咪，甚至乎剃頭喎，我諗佢哋長大後諗番，會覺得係一件好難忘好正面嘅事，同埋變咗一件親子嘅事。細女仲話想同我一齊剃，想陪我，好有義氣。」

吳文忻兩名囡囡操刀幫忙剃髮。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻準備多個假髮。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻準備多個假髮。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻準備多個假髮。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻剃去秀髮以光頭示人。（IG：@nat_ng_nat）

她在IG分享多張照片，充滿正能量對抗病魔：「凡事真係兩面睇，我之前就係十萬個不願意剃頭，想不到，我現在覺得自己剃完頭仲型和有『重生』嘅感覺呢！🤭🤣光頭真係超方便！又唔使洗頭，吹頭，拉直啲頭髮，原來光頭仲多做型可以玩！I start to like it! 🤭😜🤣」

吳文忻以正能量抗癌。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻以正能量抗癌。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻以正能量抗癌。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻以正能量抗癌。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻剃去秀髮以光頭示人。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻家人全力支持抗病。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻剃去秀髮以光頭示人。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻家人全力支持抗病。（IG：@nat_ng_nat）