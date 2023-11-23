港大4生動議支持七一刺警疑兇囚2年　餘下兩被告亦就刑期提上訴

4名港大生涉於前年學生會評議會上，動議及支持七一刺警案疑兇梁健輝的議案，並在會議中形容梁為「烈士」，向他表達最高敬意。4人承認煽惑他人有意圖而傷人罪，上月於區域法院被判囚2年。繼其中兩名被告張敬生和杜林丞亨提出刑期上訴後，餘下兩人郭永皓和容頌禧亦就刑期提出上訴，換言之4名被告均已就刑期提出上訴。案件暫時未有排期聆訊。



4 名被告分別為：張敬生（21歲）、郭永皓（23 歲）、杜林丞亨（22 歲）及容頌禧（21 歲）。繼張及杜林早前提上訴後，郭及容亦申請就刑期提出上訴。四名被告案發時分別為評議會主席、學生會會長、李國賢堂學生會代表和文學院學生會代表。

他們承認屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，指4人於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。他們原本亦被控一項宣揚恐怖主義罪，四名被告均否認此罪，該罪遭法官撤銷。

案件編號：CACC201/2023

▼2021年7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)