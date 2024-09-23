聖雅各福群會11月科學園慈善跑　為食物援助服務籌款10.31截報名

跑步可以助人，聖雅各福群會將於11月舉辦慈善跑，為食物援助服務籌款，相關活動扣除營運成本後，所有收益將全數撥捐該會旗下食物援助服務，包括眾膳坊食物銀行、全方位網上食物援助平台等。



聖雅各福群會於將11月17日早上於香港科學園露天劇場舉行慈善跑。（聖雅各福群會提供）

聖雅各福群會於將11月17日早上於香港科學園露天劇場舉行慈善跑，並以「為『飽』而『跑』」為主題，慈善跑扣除營運成本後，所有收益將全數撥捐該會旗下食物援助服務，包括眾膳坊食物銀行、全方位網上食物援助平台等，為基層兒童、家庭及長者，提供短期和緊急的膳食援助。

慈善跑分爲十公里挑戰賽、五公里挑戰賽及兩公里親子二人賽，各項賽事均設有最低籌款額。10公里挑戰賽組別包括：男女子個人賽及隊制四人賽； 5公里挑戰賽則分為男女子個人賽及青年個人賽。

活動亦另設企業慈善賽。每個組別均設有冠、亞及季軍，以及「最高籌款獎」。活動將於10月31日截止報名。

慈善跑詳情

日期：2024年11月17日（星期日）

時間：上午8時至11時

起跑時間：上午8時半 ( 10公里挑戰賽)；

上午8時42分 ( 5公里挑戰賽) ；

上午10時15分 ( 2 公里親子二人賽)

起跑地點：香港科學園露天劇場

