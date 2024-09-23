大熊貓盈盈BB｜「小王子」細佬寫真出爐 網民︰咁靚仔得唔得㗎？
撰文：歐陽德浩
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大熊貓盈盈和樂樂成功繁殖，一炮雙響誕下一對龍鳳胎，成為首對「港產熊貓」。海洋公園今晚（23日）發布細佬的最新寫真，只見牠在小居所中舒服地休息，整個小腦袋埋在軟綿綿的被單上，屁股則露出可愛的小尾巴。有網民便稱呼細佬為小王子，更毫不吝嗇讚美，「咁靚仔得唔得㗎？」
小腦袋埋在被單上 屁股露出可愛的小尾巴
海洋公園於晚上以寫真為題，發布細佬新鮮出爐的相片。只見細佬趴在護理員精心安排的小居所中舒服地休息，偶爾張開嘴巴「賣萌」，甚至整個小腦袋埋在軟綿綿的被單上，屁股則露出可愛的小尾巴，日子似乎過得相當愜意。
▼8月16日 大熊貓BB與媽媽盈盈相片▼
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網民籲安排兩姐弟合照︰可愛到讚幾多次都唔夠
網民則在帖文留言要求海洋公園安排兩姐弟拍攝合照，並紛紛作出提議，例如可推出周邊產品，或是全天候直播滿足一眾熊貓BB粉絲。亦有網民稱呼細佬為小王子，全部人都「契父契母」上身，毫不吝嗇讚美。
咁靚仔得唔得㗎？
可愛到讚幾多次都唔夠，點算好呀細佬？
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