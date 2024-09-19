大熊貓盈盈BB｜「細佬」開眼純屬誤會？海洋公園「科普」開眼過程

海洋公園大熊貓盈盈上月15日誕下的一對龍鳳胎已滿月了！海洋公園昨日（18日）發布一張「細佬」與媽媽盈盈依偎在一起的溫馨照片，當中不少網民留言，以為「細佬」已經開眼。不過，海洋公園今日（19日）澄清，昨日只係角度問題，又為大家「科普」，指大熊貓嬰兒要一個半月時間，才會完全開眼，意味一對龍鳳胎，要到月底才會開眼。



海洋公園澄清，「細佬」其實未開眼。（海洋公園提供）

海洋公園昨日（18日）發布一張「細佬」與媽媽盈盈依偎在一起的照片，不少網民留言問到，「細佬」是否已經開眼。

海洋公園昨日（18日）發布一張「細佬」與媽媽盈盈依偎在一起的照片，不少網民留言問到，「細佬」是否已經開眼。（海洋公園提供）

海洋公園今日發布新照片，只見「細佬」今日「獨佔大床」，一時趴睡，一時仰睡，十分可愛。海洋公園在帖文中澄清，「細佬」其實未開眼，只是隨著慢慢長大，眼線會變得分明，昨日照片只因角度問題，才引來誤會。

海洋公園又為大家「科普」大熊貓嬰兒開眼過程，指牠們一般會先分開上下眼簾，慢慢開一條細縫。要經過約個半月，大熊貓嬰兒才會完全開眼。

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