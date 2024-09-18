大熊貓盈盈BB｜雙胞胎體型變大　「熊貓樣」漸現　母子溫馨依偎

海洋公園大熊貓盈盈上月15日誕下的一對龍鳳胎已滿月了！海洋公園今日（18日）發布雙胞胎最新相片，可見姐弟體型漸長，其中姐姐「獨佔大床」，睡到「捲脷」，十分香甜。而「細佬」則與媽媽盈盈享受親子時間，依偎在一齊，場面溫馨。



海洋公園今日發布4張新照片，其中三張是「家姐」睡覺的照片，只見牠在床上睡得香甜，更伸出舌頭「捲脷」，而牠身上的黑白毛髮亦越來越濃密。

另一張相就見到「細佬」趴在盈盈旁邊，母子依偎在一齊，盈盈則望向愛子，場面溫馨。由圖片可見，「細佬」開始用手腳抓實地面，體型亦較剛滿月時更大。

不少網民留言，感嘆雙胞胎「暴風式成長」，身型變大不少；又有網民關心，「細佬」是否已經開眼，又表示希望可以早點見到盈盈、樂樂一家四口的合照。

▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼



+ 1

▼8月14日 大熊貓BB滿月可愛相片▼

