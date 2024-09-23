官恩娜娘家爭產｜律師指官外公曾稱送樓給官父 長女：天大的笑話
撰文：朱棨新
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藝人官恩娜的母親與她的3名姊妹爆爭產戰，案件今（23日）在高等法院續審。勞笑鳳的長女續作供，指勞向二女和女婿(即官恩娜父母)借款，但兩人不但未有還舊債，更繼續向勞借錢。官恩娜母親的代表大律師反指，外父曾承諾會送贈官的父親官有權一個灣仔物業。長女指此是「天大的笑話」，又指她的父親入院時，官恩娜雙親都沒有探望。
原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱：官母）。官已故外婆勞笑鳳死前把遺產全給一名與官母相識的「契仔」馮明業，3名原告要求法庭裁定遺囑無效。
長女指官母向勞借錢不還並繼續借
長女麥銀娣今繼續作供，指她的父母在財務上不信任官母和其丈夫官有權(即官恩娜父親)。長女解釋，勞透露曾借錢予官母和官有權，但他們不但未有還款，甚至繼續借錢。代表官母的大律師質疑，若勞未收回舊債，為何會向兩人繼續借錢，長女指這涉及官母的私隱，不便透露。長女又透露，他亦有借款給兩人數十萬元。
律師指官外公曾稱會轉讓物業給官父
官母的律師續指，官恩娜雙親和外公外婆的關係一直良好。官恩娜的外公曾向官有權稱，會把其中一個灣仔物業轉讓給官父。長女指這是「天大的笑話」，又指她的父親入院時，官恩娜雙親都沒有去探望。
三女稱無方向感而少探母親
三女麥麗萍其後作供，指她因為「無方向感」，勞搬至粉嶺和官母同住後，只探訪過勞一次。
指官母自導自演指母想收馮做契仔
她又指，官母於2011年聘用馮明業為勞的助手及秘書，負責幫忙收租等。她曾在某次聚會中向勞稱：「阿明（馮明業）好幫得你手....係咪好想收阿明做契仔呢？」當時勞未有說話，官母繼而向馮說：「阿明好想做阿媽契仔？」馮點頭回應。三女形容官母當時如同自編自導自演的獨腳戲，公布勞會收馮明業為「契仔」。
案件編號：HCAP 37/2015
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