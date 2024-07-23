孫東倡加快新田科技城、河套發展　審視「小政府、大市場」方針

創新科技及工業局局長孫東今天（23日）表示，香港主要面對產業人才及土地資源不足的挑戰，需要加把勁，加快推出新田科技城的土地、河套發展規劃，以及在科技園下的三個創新園騰出更多空間，並需審視「小政府、大市場」方針，以配合新質生產力政策發展。他又說，香港作為大灣區內最國際化及開放的城市，「現在是在香港投資最好的時候。」



民建聯今（23日）舉行「發揮香港優勢 推動新質力發展」論壇。（歐嘉樂攝）

孫東出席民建聯舉辦的「發揮香港優勢 推動新質力發展」論壇時表示，發展新質生產力的核心是將科技轉化為生產力。創科局推出「產學研1+計劃」、「新型工業加速計劃」以及成立「香港生成式人工智能中心」，資助本地及引進的重點科研企業，發展創新科技，形容過去兩年主要為「佈局」，接下三年的大議題在於如何「破局」。

香港人才、土地不足 孫東冀加快新田科技城、河套發展

孫東表示，香港是香港最開放的國際化城市，有雄厚的科研基礎及實力；健全的司法和知識產權制度，以及國際化營商環境等優勢。但香港在發展新質生產力上，主要面對產業人才及土地資源不足的挑戰，他認為香港需要加把勁，加快推出新田科技城的土地、加快河套發展，以及在科技園下的三個創新園騰出更多空間。

民建聯今（23日）舉行「發揮香港優勢 推動新質力發展」論壇。（歐嘉樂攝）

審視「小政府、大市場」政策

孫東指，香港面對另一項挑戰，是配合新質生產力的政策及文化，香港傳統實行「小政府、大市場」政策，需考慮以往的規則及做法是否適合新時代發展。他說，三中全會提出國家要深化改革及開放，香港亦正面對同一課題。

孫東：現在是投資香港最好的時候

他又指，香港作為大灣區內最國際化及開放的城市，需要充分利用河套、前海及南沙三大重要平台，加強科技交流及人員對接。另外，局方正改革創新創投基金計劃，採取更進取及更貼近市場的方法，讓創投基金及文化在香港「落地」，直言「現在是在香港投資最好的時候。」

創新科技及工業局局長孫東說，現在是在香港投資最好的時候。（歐嘉樂攝）

孫東出席民建聯主辦有關新質生產力的論壇（民建聯提供）

許偉東：香港低空經濟需「因地制宜」 不需「一步到位」

針對發展低空經濟，出席同一論壇的億航智能設備有限公司副總裁許偉東表示，飛行器發明的初心是補足現有空域的空白及釋放舊有生產力，與其他科技一起達致「海天一體」及「空地一體」，改變短途出行方式。他說，香港的低空經濟不需要馬上做到「一步到位」，應如三中全會所說「因地制宜」，找到香港適合發展低空經濟的部分，實現產業升級。

他又指，香港需要尋求「突破口」找到合適的起飛點，讓外國如德國、英國、日本的飛行器企業可以透過香港進入中國市場，發揮香港「超級聯繫人」的角色。

億航智能設備有限公司副總裁許偉東表示，香港發展低空經濟需「因地制宜」，尋求「突破口」，發揮「超級聯繫人」的角色。（歐嘉樂攝）

張鉅：人型機械人能補充勞動力 倡大學將AI研究成果產業化

針對人工智能發展，深圳市人大代表、優必選科技首席財務官張鉅表示，該企業的人型機械人已成為國家新質生產力的代表，填補高齡化社會勞動力缺口，應用於工業及物流行業。他說，香港非常適合發展AI大模型，透過與本地大學合作，盡快將研究成果產業化，對本地產業發展尤其重要。

他又指，香港比內地任何一個城市都適合引進國際人才，而內地的高科技、新質生產力企業來港上市及設立研究中心及海外銷售平台，有助本地各行各業人工智能化。他直言「人工智能可以賦能各行各業，相信會顛覆式地改變所有人類嘅工作同生活，呢點係毋庸置疑。」