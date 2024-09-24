啟德郵輪碼頭｜學者倡增設休閒配套與辦大型活動　增加碼頭使用率

文化體育及旅遊局早前透露，未來數月本港將接待逾100個郵輪航次，即將進入「郵輪業旺季」。職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮今早在港台節目《千禧年代》表示，本港郵輪業已恢復疫情前水平，建議政府除了加強配套，亦可在淡季期間舉辦大型活動，增加碼頭使用率，吸引更多遊人。



提到競爭對手新加坡和日本的郵輪業務暢旺，他解釋郵輪業不是零和遊戲，地方之間的港口須同樣具吸引力才能吸引旅客，因此應當是協同效應多於競爭關係。



今年8月，挪威奮進號傍晚由基隆抵港，載近3,000名旅客。（夏家朗攝）

郵輪業恢復疫情前水平

文化體育及旅遊局早前透露，未來數月本港將接待逾100個郵輪航次，形容已進入「郵輪業旺季」，今年派船來港的郵輪公司亦按年大增67%，恢復疫情前水平。職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮在港台節目《千禧年代》表示，本港於去年年初開關，而郵輪公司一般需要1至2年時間規劃，以目前數據來看，相關數字與2018至2019年相若，可見郵輪業正在復甦。

黃家榮指出，整個東亞的郵輪業發展不俗，部份國家如新加坡和日本等地業務暢旺。被問到相比其他國家，香港郵輪業是否已經落後？黃解釋，由於新加坡比香港早開關，其增長比例較高。他續稱，郵輪業不是零和遊戲，兩個地方的港口同樣具吸引力才能吸引旅客，香港和其他地方應當是協同效應多於競爭關係。

2023年8月9日，以香港為母港的「名勝世界壹號」（Resorts World One）早上約9時停泊啟德郵輪碼頭。（資料圖片/蘇煒然攝）

倡增設休閒配套 令遊客「等待變成享受」

今年8月，一艘挪威郵輪奮進號（Norwegian Spirit）訪港期間，位於啟德郵輪碼頭頂層的食肆未有營業，有遊客因等了20分鐘的士而感鼓譟。黃嘉榮直言，該處的休閒配套和餐廳數量非常少。他認為政府應加強配套，讓遊客休息或用膳，將他們的「等待變成享受」。另一邊廂，黃認為郵輪管理公司在交通配套方面已大有改善，在3月至4月旺季期間，亦未見出現交通混亂，可見管理公司只要有足夠溝通和時間準備，絕對有能力做到交通安排。

有意見提出增設水路配套，黃嘉榮指如法規上可行，相信會非常吸引。他認為大部份遊客是被海港吸引，如他們落船後能使用水路配套，不但路途方便和直接，且能享受景觀，讓遊客選擇不同交通服務。此外，黃嘉榮提議商家可在暑假期間舉辦大型活動，增加碼頭在淡季期間的使用率。