啟德郵輪碼頭｜文體旅局指即將踏入旺季　料未來數月接待逾百航次

啟德郵輪碼頭運作受各界關注，文化體育及旅遊局今（22）指出，香港即將進入郵輪業旺季，預計未來數月會接待逾100個航次。當局指，今年派船來港的郵輪公司達30家，較去年增加67%，回復至疫情前的水平。今年累計非本地郵輪乘客人次經已達到去年全年22萬人次的水平，年終數字預計較去年增長約50%。



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文體旅局在Facebook專頁表示，隨着雨季漸去，不同郵輪公司陸續將郵輪調派到亞洲作季節性營運，香港亦因此將進入郵輪業旺季，未來數月會接待逾100個航次。

在母港營運方面：

• 啟德郵輪碼頭將迎來多間郵輪公司的大型郵輪，包括歌詩達郵輪、荷美郵輪、名人郵輪、皇家加勒比遊輪、皇后郵輪及德國途易郵輪；

• 至於在海運碼頭營運的中小型郵輪則包括銀海郵輪、維京郵輪、七海郵輪、世鵬郵輪、大洋郵輪、德國赫伯羅特郵輪等。

11艘郵輪首次來港 迎合不同市場需求

當局又指，郵輪公司將帶來多元化、長短不一的郵輪航程，涵蓋內地、東南亞和東北亞多個港口，亦將會有11艘郵輪首次來港，迎合不同市場板塊的需求。母港郵輪以香港作為郵輪航程的起點或終點，吸引來自世界各地的郵輪旅客，在航程前或後在香港停留觀光；亦為市民提供毋須舟車勞動，且行李限制寬鬆的出外旅遊選項。

內地、日本、韓國等郵輪來港 過夜停靠

文體旅局亦會與郵輪公司合作，開拓新的郵輪航線和客源市場，例如未來數月便有從內地、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣和泰國出發的郵輪來港，為亞洲區旅客提供另外一個訪港的途徑。有關航次會在香港過夜停靠或結束航程，讓旅客有更多時間在港遊覽消費。

非本地郵輪乘客達到去年全年22萬人次水平

當局指，2024年派船來港的郵輪公司達30家，較去年的18家增加67%，回復至疫情前的水平。另外，今年累計非本地郵輪乘客人次經已達到去年全年22萬人次的水平，年終數字預計會隨著郵輪旺季到來，較去年顯著增長約50%。