無人機｜協會主席：點陣式燈光匯演仍屬首階段　冀將來設互動元素

上周末，黃大仙寶誕和東區兩場無人機表演皆因天雨關係取消。香港無人機協會主席楊景賞在電台節目表示，無人機有不同機種，今次匯演的無人機機身輕便，主打飛行時間長和抗風能力高，因此容易受天氣影響。他又表示，現時香港的無人機表演仍屬於第一階段，希望將來除了點陣燈光，亦能與觀眾有互動交流，發展「低空經濟」。



上周六，由嗇色園舉辦的黃大仙寶誕無人機表演，因日間天雨影響了無人機訊號接收，在原定開始時間延遲約1小時後才宣布取消。翌日，東區的無人機表演亦因天雨關係宣布取消。

旅發局舉行中秋節無人機表演，吸引不少人在灣仔海濱觀看。（資料圖片/夏家朗攝)

匯演無人機機身輕便 易受天氣影響

香港無人機協會主席楊景賞在商台節目表示，無人機有不同機種，今次匯演的無人機機身輕便，主打飛行時間長和抗風能力高，因此容易受天氣影響。

他續說，在無人機表演開始前10至20分鐘，才能判斷無人機能否成功進行衛星定位，以及可否順利舉行。他解釋，無人機表演前須收到足夠衛星（簡稱「收星」），協助無人機定位，然而氣象變幻莫測，雲層遮蓋亦有可能影響「收星」，影響無人機表演。再者，如有太陽風暴等現象影響磁場，亦有機會影響無人機表現，他又指事發當日的太陽風暴「很高」。

另外，人為干擾亦有可能影響無人機表演，但楊景賞指出，根據香港法例，蓄意干擾屬於違法。

多啦A夢第二次無人機匯演7月20日晚上舉行，主辦單位7月17日晚上在尖東海旁進行預演。與5月預演不同，今次並沒有音樂及配音，僅能看到無人機拼出幾個特色圖案。最光一點為月齡十二月光。（資料圖片/夏家朗攝）

無人機表演仍屬於第一階段 冀逐步發展低空經濟

楊景賞表示，現時香港的無人機表演仍屬於第一階段，以2D或3D動畫的燈光效果為主，模式較單向。他希望將來除了點陣燈光，亦能與觀眾有互動交流，而且表演不受磁場影響、時間不限於15至20分鐘等。

至於「低空經濟」，他認為本港的無人機可循物流和運輸方面發展，但由於香港空域繁忙，將繼續和民航處溝通安排。他續說，內地在2018年已經開始應用無人機送外賣。