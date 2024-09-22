再有無人機表演取消　東區無人機表演因天雨　延期10.2舉行

繼昨晚（21日）灣仔海濱黃大仙寶誕無人機表演，再有無人機表演取消。由東區區議會舉辦、原定今晚（22日）7時於小西灣運動場舉行的無人機表演，主辦方指，由於天雨宣布，延期至10月2日晚上舉行。



「東區慶祝中華人民共和國成立75 周年 祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」主辦方今日發新聞稿表示，由於天雨關係，將會延期至10月2日舉行。已獲門票的參加者可憑同一門票於當日進場；無人機表演不變，文藝匯演內容會有所調整。

改期資料

日期：2024 年 10 月 2 日(星期三)

時間：晚上 7 時正(晚上 6 時開始入場)

地點：小西灣富康街8號小西灣運動場



原定1200架無人機表演 加舞龍、管弦樂和當代舞表演

原定今晚在小西灣運動場舉行「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」，有1200架無人機升空作多種造型圖案，包括「飛龍在天，祥龍獻瑞」的壯觀景象，展現國家航天科技的輝煌成就、大熊貓造型、及東區吉祥物「東東」等。

此外，匯演還有地面的舞龍、管弦樂和當代舞表演。東區民政事務專員陳尚文形容，節目安排是「上天下地」同賀國慶，東區35支關愛隊將出動，上門陪同有需要又對活動有興趣的長者到活動現場。

2024年5月3日，「東區夜繽紛」無人機燈光表演

