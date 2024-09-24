中央贈港大熊貓｜安安佳佳、盈盈樂樂如何來港　命名比賽怎進行？

中央早前宣布向香港送贈一對大熊貓，是回歸以來第三對。國家林草局早前已選定一對「身體精壯」的青春成年大熊貓，這對大熊貓正在四川隔離檢疫，料本周四（26日）抵港。不少港人都十分關心熊貓來港安排，包括如何命名、抵港後何時才可與公眾見面等，預計政府短期會有交代。



翻查資料，過往中央贈港的兩對大熊貓，安安、佳佳以及盈盈、樂樂，來港後都要經過超過60日境外生物檢疫期，才可與公眾見面。至於命名，安安、佳佳來港前已有名字，來港後未有改變；而盈盈、樂樂則在他們到港前，由港府舉辦名字徵集活動，再由一個五人評審團選出。



2007年4月26日，大熊貓「樂樂」及「盈盈」抵港。（政府新聞處）

安安佳佳1999年來港 生物檢疫67日後見公眾

安安及佳佳分別於1986年及1978年在四川省野外出生，早年分別被送到國家大熊貓保育及研究設施。1999年，中央為慶祝香港回歸兩周年，決定贈送一對大熊貓「安安」（雄性）及「佳佳」 （雌性），由於當時牠們分別已12.5歲及21.5歲（相當人類37.5歲及64.5歲），來港前亦已有名字，因此政府沒有舉辦活動徵集名字。

安安及佳佳於1999年3月11日抵港，隨即入住海洋公園，交接儀式上，由時任中國林業局副局長李育才與時任民政局局長藍鴻震締約。安安、佳佳經過67日境外生物檢疫期，5月17日才與港人公開見面。

安安比佳佳年輕8歲（相當於人類24歲差距），晚年因多種老年疾病纏身，健康轉差，海洋公園專家遂決定安排牠們安樂死。佳佳2016年10月16日離世，享年38歲，相當於人類的114歲，牠在2015年健力士世界紀錄認證「最長壽圈養大貓熊（不分性別）」；安安2022年7月13日離世，終年35歲11個月，相等於人類107歲（近108歲），是最長壽的圈養雄性大熊貓。

盈盈樂樂命名比賽共收到6700對名字 金庸、林鄭月娥等5人拍板

為慶祝2007年香港回歸十周年，中央當年宣布再送出一對大熊貓。國家林業局從15隻候選大熊貓中，選定了雄性大熊貓606和雌性大熊貓610的組合。

當時606和610僅得一歲半，亦僅得編號作名字，港府遂在當年4月2日至11日，舉辦命名比賽。命名比賽共收到13,000份參賽表格，撇除重複名字後，當局共收集到6,700對名字。

由已故武俠小說作家金庸、時任卧龍自然保護區管理局局長張和民、時任海洋公園保育基金主席陳晴、時任荃灣區議會主席周厚澄及時任民政事務局常任秘書長林鄭月娥，組成的五人評審團，最終一致選出「樂樂」、「盈盈」作為一對大熊貓的名字。

民政事務局當年表示，評審團首先選出「樂樂」為最佳作品，認為「樂」是快樂、歡悅、樂觀的意思，十分貼合雄性大熊貓606活潑可愛的性格。

其後，評審團在逾150個選配「樂樂」的雌性大熊貓名字中，選出「盈盈」，認為「盈」是圓滿、豐盈的意思，代表女性獨有的氣質，切合雌性大熊貓610溫柔文靜的美態。

海洋公園與電視台合作推出「熊貓台」頻道

4月26日，盈盈和樂樂抵達香港，交接儀式上，時任民政局局長何志平表示，「樂樂」和「盈盈」兩個名字象徵香港繁榮歡樂，經濟豐盈。經過66日境外生物檢疫期，盈盈、樂樂在7月1日香港回歸十周年當日，在海洋公園公開露面。

當日，除了不少人特意到海洋公園外，海洋公園又與NowTV合作，同日推出「熊貓台」頻道，24小時播放盈盈、樂樂、安安、佳佳生活起居的一舉一動。海洋公園更找來藝人劉德華擔任保育大使，拍攝宣傳短片，親身為盈盈和樂樂打理起居飲食。