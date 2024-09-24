官恩娜娘家爭產案｜三女指馮明業是其母秘書　常跟出跟入監視其母

藝人官恩娜的母親和男性朋友馮明業，與官母的3名姊妹爭產案，今（24日）在高等法院續審。官的三姨麥麗萍繼續作供，她稱案發時其母勞笑鳳搬到粉嶺與官母同住時，馮常稱勞不在家。惟有次她們三姊妹突擊上門探訪，發現勞在家，故認為馮刻意阻礙她們母女聯絡。三女又否認馮是勞的「契仔」，指馮只是勞的秘書，但常「跟出跟入」，認為馮是在監視其母。



原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱：官母）。勞生前立下遺囑把遺產全留給馮明業，原告3姊妹要求裁定該遺囑無效。

官恩娜的外婆勞笑鳳(右)與官恩娜母親麥銀麗(左)。圖中為官恩娜的妹妹官恩沂。(IG@myyk)

官恩娜的三姨麥麗萍(粉紅外套)對馮明業覺可疑。(朱棨新攝)

三名原告曾突擊上門探訪母親

三女麥麗萍供稱，她與另兩名原告於2012年3月曾突擊上門探訪母親勞笑鳳，因她們之前曾透過馮明業聯絡勞，馮每次都說：「阿媽唔喺到。」

同意當時勞無向三姊妹投訴

代表馮的律師問，當日她們在屋外的花園見到勞時，勞是否戴著一隻很大的鑽石戒指、鑽石手錶，三女稱她僅留意到勞有戴鑽石手錶。律師續指，當時已80多歲的勞穿戴鑽石手錶，在花園站在植物前方，狀態輕鬆自在，有安全感。三女回覆指，勞居住在該處，常理應有安全感，且她當時稱見到三姊妹感十分開心。律師續問，勞當時未有委屈地向三姊妹投訴，三女同意。

三女認對馮明業有可疑

律師又指，三女上門發現勞在家中後，便認為馮明業是在欺騙她們，質疑：「一個男士收埋你媽媽，你唔擔心？」問三女何不提出解僱馮。三女說因當時官母的兒子官仲銘和勞同住，不認為需要擔心勞的人生安全，只是認為馮明業有可疑。三女指馮是官母聘請，又稱：「你調番轉叫我炒佢，我咩身份？」

認為馮作為秘書監視勞過分咗

三女另指，她不認同馮明業的「契仔」身份，認馮明業作為祕書「跟出跟入」監視勞屬「過分咗」。律師最後指馮從未阻止勞與女兒聯絡，三女不同意。

案件編號：HCAP 37/2015