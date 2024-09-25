官恩娜娘家爭產｜官母被指常情緒勒索向母借錢　謂：係咪睇住我死

藝人官恩娜的母親與3名姊妹爭奪亡母勞笑鳳遺產案，今（25日）在高等法院續，勞的三女繼續作供，指官母在未清還舊債下，多番向勞借錢。她形容官母情緒勒索，借錢時稱：「係咪睇住我死？人地追債，會斬死官有權（官恩娜父親）」勞於心不忍，遂向官母施以援手。



原告為死者勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱官母）。勞生前立下遺囑把遺產全留給馮明業，馮是官母的男性朋友。原告3姊妹要求法庭裁定該遺囑無效。

(由左至右)官恩娜母親麥銀麗、妹妹官恩沂，及外婆勞笑鳳。(IG@myyk)

官恩娜的三姨麥麗萍(粉紅外套)指她的二家姐麥銀麗也曾-問她借錢。(朱棨新攝)

三女指勞於心不忍再借款

三女麥麗萍續作供，提及官母多次向勞借錢，但她未還舊債又再向勞借，勞亦施以援手。三女稱：「我認為佢（官母）好叻，同埋情緒勒索。」被告的律師問是否勞特別關顧官母，三女指官母借錢時會向勞說：「係咪睇住我死？人地追債，會斬死官有權（官恩娜父親）。」三女等人曾勸勞勿再借錢給官母，惟勞於心不忍並說：「唔通睇住佢死。」

被告律師續指，官恩娜雙親沒有向勞和其丈夫借錢，三女澄清兩人只向勞借錢。

三女亦曾向官母借錢

三女認她亦有向官母借錢，並指官母欠她11萬元。三女指她於1983年結婚，當時亦需供樓，官母在她結婚𣎴久便向她借錢。她應官母要求借出金器。她之後亦有向官母借出現金，另官有權亦取去其首飾，但未有歸還。

指官母環境差故未有追債

三女解釋為何會借錢給官母時說：「佢係我親家姐，佢要死，唔通我睇住佢死咩？我做唔到。」三女稱她能力所及，都會借錢給官母。她知悉官母「環境好差」，故未有追債，僅稱情況許可時才還款給她。

官母曾稱找不到自己丈夫

被告律師指，勞的丈夫曾稱會把灣仔一個物業轉讓予女婿官有權，三女否認，又指官有權在其家族「好耐無出現」，甚至官母亦曾稱找不到自己的丈夫。而官恩娜父母向勞借錢，都是由官母商借的。

案件編號：HCAP 37/2015