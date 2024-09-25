失婚髮型師涉姦女客　跟指示放郵票狀物在舌底　事主覺暈眩後被姦

失婚髮型師收女舊客安慰訊息後邀約女方見面，期間涉嫌叫女方放一塊貌似郵票的三角形物件在舌下，女方照做後覺暈眩，之後欵被帶返髮型屋被強姦。髮型師否認指控，案件今(25日)在高等法院開審。控方開案陳詞透露，女事主被性侵後，被告著其男友接她回家。女事主後來把事告知朋友及報警，她到醫院檢查，發現體內有迷幻藥，她體內並有含被告DNA的精液殘餘。



被告楊培章，32歲，否認一項強姦罪，指他於 2021年10月8日，在上水龍琛路某處所內強姦X(案發時26歲)。

被告楊培章否認一項強姦罪。(朱棨新攝)

事主X光顧被告有份開設的髮型屋

控方案情指，被告和他人在上水開設髮型屋，事主X在讀中學時經朋友介紹，曾光顧該髮型屋，被告曾替她剪頭髮數次，兩人因而認識。X後來未有再光顧該髮型屋，但兩人有透過Instagram聯絡，但不頻繁。

X把三角型物放舌底後覺無力

案發前，被告在他的Instagram帖文，稱他因離婚而心情不佳，X透過Instagram發訊息安慰他，被告便約X見面。案發當晚，被告開車到屯門接X後，駛至黃金海岸附近的路邊停車場，兩人在車上聊天。期間，X吸食被告給她的香煙後，感到少許暈眩。被告又給她一個貌似郵票的三角形物件，叫X放在舌底。X照做後身體開始無力，視野模糊。被告又稱替X準備飲品，然後駛回上水。

被告載X到其髮型屋當時尚有其他人

被告和X到被告髮型屋的休息室，當時休息室尚有一男一女，被告便帶X到洗髮椅，並著X躺下休息。惟他趁X休息時，伸手入X的衣服內摸其胸，X曾說：「唔好搞。」

被告帶X入雜物房強姦

X之後到廁所如廁，被告隨她走入廁所，並脫下X的衣物，又並摸她的下體，繼而把她帶到雜物房，先迫她口交，再把X強姦，X曾嘗試推開被告，又叫：「唔好。」但被告未有理會。

被告通知X男友接走X

事主X事後圖致電男友，遭被告奪去手機，並刪除兩人Instagram的訊息。其後，被告通知X的男友到上水火車站接X。男友接X時，發現X神情有異，詞不達意。兩人返回男友屯門的住所後各自休息。X清晨5時許醒來，在Instagram發帖文表達無助的心情。她的一名朋友人見帖文致電查問，X透露被人強姦。

X體內發現有迷幻藥並有被告精液

X在友人鼓勵下，把事件告知男友並報警。她之後到醫院檢驗，毒理測試顯示X的體內有迷幻藥。此外，化驗師進行比對後，發現X的陰道內有被告DNA的精液殘跡。

案件編號：HCCC225/2023