運輸工姦女致女兒叫痛仍繼續　官斥視性慾比女兒還重要　囚10年

運輸工於3年前，在家中晾衣服時，遭11歲女兒脫下短褲並露出陽具。他穿回褲子後入女兒房，指插女兒陰道並強姦她，又叫女兒不可告知母親。此後運輸工再兩度強姦女兒，女兒最終借用同學電話向母親揭發事件。被告早前承認3項強姦罪，案件今（23日）在高院判刑。法官陳慶偉斥，被告在女兒呼叫痛苦及停下仍繼續強姦，是將自己的性慾看得比極年幼女兒的痛楚還重要，行為惡劣，判其囚10年。



被告LKH，39歲，承認三項強姦罪。案情指，被告與X的母親Y，以及X和X的胞弟等4人，居於沙田一公屋單位。

39歲被告LHK在高等法院承認3項強姦罪，被判囚10年。(黃浩謙攝)

官斥屬最差劣的強姦案

陳官判刑指，被告案發時37歲，對當時年僅11歲的女兒犯案，屬最差劣的強姦案件，嚴重違反了X對父親的極大信任。相關報告指，X因事件患上重度抑鬱症，其情感、學業等均受到程大影響，須表受長期密集的心理輔導。

事主患重度抑鬱可影響一生

陳官又指，重度抑鬱症屬極難根治的疾病，有可能會影響X的一生。另事件至今仍對X及其母親造成極大的痛苦和不適，故判刑必須具阻嚇性，以示社會對案件又不恥。

兩度強姦中X都曾要求被告停止

陳官續指，在後兩次強姦過程中，X曾大叫要求被告停止，但被告沒有理會。在第三次強姦中，X承受極大的痛楚。陳官斥，被告將其性慾看得比極年幼女兒的痛楚還重要，行為惡劣，終就3罪判被告囚10年。

首度性侵被告兒子在客廳

首次性侵發生於2021年3月，當時X的胞弟在客廳，被告和X在廚房晾曬衣服。期間，X拉低被告的短褲，被告當時沒有穿內褲，其陽具因而露出。被告即穿回短褲，並輕拍X的胸。被告之後尾隨X進入房間，撫摸她的胸部，又脫去X的內褲指插其下體，然後把她強姦。同年4月，被告又再兩度在涉案單位強姦X。

事主將事告知同學展轉揭發事件

X後來將事件告知同學Z，並借用電話假扮Z向X母指被告侵犯X。X母隨後就事件質問被告，告否認，但仍遭X母趕離單位。Z母後來看到相關訊息，她待X到訪其住所時追問，X哭訴遭被告侵犯，事件最終報警。被告被捕後在警誡下稱：「我好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事，我無面目見我個女，因為我搞咗佢」。

案件編號：HCCC387/2023