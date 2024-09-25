十一國慶黃金周｜保安局召跨部門會議商人流車流管理　前線減休假

即將踏入十一國慶黃金周，保安局表示，今日（25日）召開跨部門會議，統籌各陸路口岸在內地國慶黃金周期間的人流和車流管理工作，口岸部門已減少前線人員休假，以便加開檢查櫃枱及通道，個別口岸會增派保安人員協助。



局長鄧炳強稱會密切關注國慶黃金周期間陸路口岸的運作情況，做好人流和車流管理工作，局方適時啓動緊急事故監察及支援中心，在有需要時協調跨部門的跟進行動。



保安局今日（25日）召開跨部門會議，統籌各陸路口岸在內地國慶黃金周期間的人流和車流管理工作。（資料圖片/廖雁雄攝）

保安局表示，今日跨部門會議由保安局局長鄧炳強主持，與會者包括文化體育及旅遊局、警務處、入境事務處、海關以及運輸署的代表。局長鄧炳強稱，政府密切關注黃金周期間陸路口岸運作，各政府部門會保持聯繫及協調，做好人流和車流管理工作，提供有序及暢順的過關體驗。

鄧續稱，保安局將適時啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察及統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時協調跨部門的跟進行動，以迅速應對各種突發情況。

保安局局長鄧炳強稱，政府密切關注黃金周期間陸路口岸運作。（資料圖片/黃浩謙攝）

該局指，為確保陸路口岸運作順暢有序，政府相關部門會在國慶黃金周期間在各口岸加強人手，協調運輸及通關服務，包括加強人流管理、加密交通班次等安排；口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，並加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流，同時會在個別口岸增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

此外，由海關、警務處及入境處等部門組成的跨部門聯合行動指揮中心會於內地國慶黃金周期間啓動，實時監察口岸現場情況，亦會與文體旅局及內地相關部門保持緊密聯繫，於有需要時作出迅速應變及調動，並靈活調配各管制站人手以開放更多e-道、傳統櫃枱及車輛檢查通道疏導人流車流，確保口岸運作暢順。

政府相關部門會在國慶黃金周期間在各口岸加強人手，協調運輸及通關服務。（資料圖片/讀者提供圖片)

有需要可用新深路新設指定行車線前往落馬洲／皇崗口岸

運輸署的緊急事故交通協調中心亦會24小時運作，密切監察各區，包括各口岸及主要車站的交通及公共運輸的服務情況，透過不同渠道發放最新交通資訊；如有需要警方會因應當時情況，作適當的交通安排，安排公共交通工具利用將在新深路設立的指定專用行車線前往落馬洲／皇崗口岸。

市民及訪港旅客可透過入境處流動應用程式，查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便規劃及安排行程。