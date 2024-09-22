國慶｜康文署辦維港開心跑 楊潤雄為參加者打氣：分享國慶喜悅
撰文：韋景全
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十一國慶即將到來，不同活動已經早展開。康樂及文化事務署今日（22日）在中西區海濱長廊（中環段）舉辦「國慶維港開心跑」及「人寵繽紛賀國慶」嘉年華。文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持起跑儀式及為參加者打氣，他表示，舉辦這些別具創意的國慶慶祝活動，希望能夠與全港市民一同分享國慶的喜悅，並在社區傳播愛國主義情懷，為祖國䌓榮昌盛的發展送上祝福。
「國慶維港開心跑」除了3公里比賽，亦有5公里比賽，為了增添氣氛和特色，不少參賽者都穿上了華服，打扮一番，目標除了衝線之外，亦希望角逐「最佳華服風格」獎。
楊潤雄在社交媒體發文，稱參觀了多個特色攤位，試玩「投壺」，於多個打卡點留影，還在「香港傑出運動員成就展」留言為運動員打氣。他表示，現場所見有不少市民都在這個周日特意前來參與，熱情洋溢的氛圍，讓整個場地充滿了正能量和幸福感。
另外，楊潤雄今日也出席新界鄉議局舉辦的「新界傳統文化節」。他在致辭時表示，新界蘊含深厚的傳統中華文化及習俗，當中不少更納入「香港非物質文化遺產（非遺）清單」，很高興鄉議局籌劃文化節，向學生及公眾人士推廣香港非遺。
他指這個項目獲政府的非遺資助計劃（非物質文化遺產資助計劃）支持，透過工作坊和製作紀錄片等形式，讓參加者親身體驗和學習與新界居民生活息息相關的非遺項目，例如客家山歌、舞貔貅等。活動內容非常豐富，能加深公眾對新界傳統文化的認識，甚具教育意義。
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