十一國慶｜馬騰盛世無人機表演周六晚灣仔上演　取材自徐悲鴻作品

為慶祝十一國慶，旅發局將於本周六（28日）晚上8時於灣仔舉辦「香港馬騰盛世」無人機表演，表演全長15分鐘，共1,500架無人機將演繹國畫大師徐悲鴻4幅藝術作品，於維港夜空首度展現其筆下的曠世駿馬、飛躍雄獅及紫荊綻放等傑作。另外，表演也有多幕細緻描繪香港從小漁村發展成國際大都會的華麗歷程，細味香港獨有情懷。



無人機以徐悲鴻《群奔》為主題，六匹馬齊頭並進，勢不可擋。隨着無人機燈光的流動，勾勒出馬群奔騰的磅礴氣勢。（旅發局提供）

徐悲鴻最知名作品之一《群奔》。

旅發局表示，「香港馬騰盛世」將於本周六晚上8時於灣仔海濱上演，無人機表演由旅發局主辦，徐悲鴻美術館及鴻佑文化全力贊助，屆時共1,500架無人機將點亮灣仔夜空，演繹國畫大師徐悲鴻4 幅藝術作品，於維港夜空首度展現其筆下的曠世駿馬、飛躍雄獅及紫荊綻放等傑作，呼應國慶 75 周年元素。

無人機表演長約15分鐘

「香港馬騰盛世」無人機表演長約15分鐘，當中四個特色場景以徐悲鴻於1934至1942年創作 幅藝術作品為靈感，其中《群奔》及《天馬行空》所描繪的駿馬更將首度在維港上空奔騰，展現無窮活力和雄壯氣勢，寓意國家及香港奮發向前。

徐悲鴻先另外兩幅作品《新生命活躍起來》及《紫荊花》亦為是次表演帶來靈感，轉發成光影藝術，前者歌頌香港人刻苦耐勞、勤奮拼搏、開拓進取、靈活應變和自強不息的「獅子山精神」，後者則寓意香港如紫荊般絢爛多彩、生機勃勃。

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演出「幻彩詠香江」國慶特別版

無人機表演亦有多幕場景細緻描繪香港從小漁村發展成國際大都會的華麗歷程，多幕香港今昔風貌圖案包括漁村、港灣、九龍城寨、獅子山、天星小輪、電車等將活現眼前，細味香港獨有情懷。

除無人機表演外，旅發局也舉辦「幻彩詠香江」國慶特別版、廟街夜市優惠、全港電車免費乘車日等，同時全力支持由旅遊事務署舉行的「新生代千人合唱賀國慶」，積極展現香港不同面貌獨特魅力，豐富市民及訪港旅客體驗。