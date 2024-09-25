多圖｜銅鑼灣避風塘染藍成「藍海」 環保署懷疑上游非法排放污水
撰文：倪清江
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本港今日（25日）中午過後天色好轉，藍天白雲，銅鑼灣避風塘整個海面也變成「藍海」，但不是倒影藍天，而是有不明白色液體由中午起源源不絕從雨水渠排入避風塘，將整個避風塘染成藍綠色，十分搶眼。
環境保護署表示，初步懷疑非法排放源頭或源自銅鑼灣區內一帶上游地區，已抽取水樣本作進一步化驗，並聯同渠務署展開追蹤調查。若證實有違反水污染管制條例，定必向涉案人士採取執法行動。
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環境保護署表示，今日下午接獲相關報告後，隨即派員到銅鑼灣避風塘作實地調查。現場所見，避風塘內沒有死魚，pH（酸鹼度）及溶氧量正常，但見有呈白色污水從近維園道雨水渠出水口排出。
署方指經分析該區渠圖後，初步懷疑非法排放源頭或源自銅鑼灣區內一帶上游地區。該署人員已於銅鑼灣避風塘抽取水樣本作進一步化驗，並聯同渠務署於銅鑼灣上游位置檢查有關渠道以追蹤非法排放源頭。
環保署表示，雖然現時未能確定源頭，會繼續跟進調查，若證實有違反香港法例第358章《水污染管制條例》的情況，定必向涉案人士採取執法行動。
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