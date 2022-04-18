大埔林村河繼早前出現大量綠色植物、猶如水上「草地」，今早（18日）再有市民發現，整條林村河變成藍白色，除了戲稱「藍色的林村河」有如《藍色的多瑙河》，也有不少人擔心河水變藍是由於人為污染、會釀成生態災難。有區議員表示，現階段估計是有油漆落入河道，呼籲街坊留意附近一帶是否有油漆工程，以協助環保署跟進事件。



上月底林村河有大量綠色植物遮蓋河道，今日（18日）河中再現異樣，引起不少街坊關注。今早約10時，有人拍得林村河河水變成藍白色，效果有如「加咗洗衣粉」、「倒瀉柔順劑」，隨即有街坊擔心，河水如有污染必致大量魚類死亡，令該處一帶覓食的雀鳥食物大大減少，造成「白鷺災難」；也有街坊猜測，是否因天氣問題令藻類孶生造成以上情況。

大埔區議員劉勇威表示，已就事件向環保署跟進，他又估計河水內的物質是油漆，有可能是有人將油漆倒到路邊坑渠，令其隨雨水渠直接落入河道，而且數量不少。劉續指，有街坊通報，大埔泳池正進行外牆油漆工程，油漆也是用藍色，他現已就事件通知環保署、康文署作為其中一個調查方向，看是否與林村河染藍有關係。劉其後收到街坊轉發大埔花園與梅樹坑公園交界的情況，相中見到渠道中有藍色液體流出；他已通知環保署及渠務署調查當中。大家如發現有人傾倒油漆物料到雨水渠都要留意及通報，因為油污會直接流出河道造成污染。



香港01正就事件向環保署查詢。

較早前大埔林村河水上「草地」情況：

