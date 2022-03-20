林村河棕地貼近河道100米　居民不知住在集水區　環團促政府把關

位於大埔的林村河上游為「具重要生態價值河溪」，亦是收集食用水的集水區。然而環保團體綠色力量指，林村谷中逾70%範圍未納入郊野公園範圍內，為本地唯一沒有受《郊野公園條例》全面保護的大型集水區。而且林村河集水區內約有兩公頃棕地，超過45%更位於河道100米範圍內，對河流水質構成直接威脅。

另外，綠色力量與浸會大學國際學院合作，訪問林村居民對集水區的認識。結果發現71%的受訪居民不知道居於集水區範圍；近30％居民認為可於林村河排放污水。綠色力量建議，政府應嚴謹把關集水區內的土地規劃，防止水資源受不符保育方針的發展威脅。



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區內45%棕地貼近林村河 憂直接威脅水質

綠色力量指，本港大部分集水區受《水務設施條例》及《郊野公園條例》保護，確保水質不受人為活動影響。林村谷集水區面積約為16.1平方公里，然而當中逾70％範圍未被納入郊野公園範圍內，變相是唯一沒有受《郊野公園條例》保護的大型集水區。

另外，據《新界棕地使用及作業現況研究》，現時林村河集水區內約有兩公頃棕地，散佈於「農地」、「鄉村式發展」及「綠色地帶」等土地用途範圍，主要為露天倉庫及停車場。當中更有超過45%棕地，位處林村河河道100米範圍內。綠色力量擔心，區內棕地發展，對河流水質構成直接威脅。

七成半受訪林村居民不知林村河為本港收集食用水

綠色力量又表示，去年有發展商透過「土地共享先導計劃」申請於林村社山村興建大規模私人及公營房屋。如果計劃獲得通過，料林村河集水區人口，將會大幅增加至超過五萬人。根據環保署資料，林村河集水區內有669間村屋沒有接駁公共污水渠，綠色力量總監鄭睦奇表示，曾見過有村屋安裝膠管，將屋內污水直接排出林村河。

鄭強調，現時林村河水質仍屬優良，惟居民對水資源的重要性及保護認知薄弱。浸會大學國際學院與綠色力量，於去年10至11月，曾訪問224名18歲或以上大埔林村居民，調查發現75%受訪居民，不知道林村河功能是為本港收集食用水，更只有27.7%受訪居民認為林村河對本港是重要。

另外，有27.2%居民認為自己可於林村河排放污水；20.5%認為可利用林村河水洗地或洗車。不過綠色力量提醒，有關行為可能已觸犯《水務設施條例》。浸大國際學院地理及資源管理專修學科統籌主任胡麗恩認為，政府應增強市民及當地居民對林村河水資源保育的教育，讓他們全面認識林村河集水區環境的價值和功能。

鄭睦奇則建議，政府需盡快提升村民對保護水資源的意識，並協助將區內污水排放連接到公共污水渠系統。他又促請政府須嚴謹把關集水區內的土地規劃，確保水資源不受發展威脅。