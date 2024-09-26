大熊貓經濟｜擁6熊貓成都以外獨有　喜迎熊貓籌委會籲把握熊貓熱

中央贈港一對大熊貓安安和可可，今日（26日）由四川來港。九龍西區各界喜迎熊貓系列活動籌委會主席閻小穎今日在電台節目表示，本港近日掀起「熊貓熱」，以海洋公園的龍鳳胎為例，園方單是將照片發布至社交平台，瀏覽量已非常高，他期望各界把握商機帶動消費，又指雖然部分內地城市亦有大熊貓，但香港同時有6隻熊貓出現，是其他內地城市難以看到的。



2024年9月26日凌晨，中央贈港一對大熊貓安安和可可，由四川成都啟程來港。一對大熊貓分別入籠後運上貨櫃車，再送到機場前來香港。（資料圖片／蘇煒然攝）

九龍西區各界協會聯同油尖旺、九龍城和深水埗三區民政事務處，在本月14日開始展開「熊貓 x 非遺文化進社區」一系列活動，其中在尖沙咀太空館外牆舉行光雕匯演。閻小穎指，活動反應熱烈，且揉合大熊貓和本地文化元素，有助增加市民有認同感，甚至有市民表示希望活動能配合幻彩詠香江上演。

閻小穎認為本港近日掀起「熊貓熱」，以海洋公園的龍鳳胎為例，園方單是將照片發布至社交平台，瀏覽量已非常高；本港部分食肆推出熊貓餐，如熊貓造型的咖啡等，可見市民願意消費。他續說，在太空館的光雕匯演舉行期間，他獲悉有部份市民特地到尖沙咀消費，可見「熊貓熱」有助推動經濟。他期望更多商戶把握商機，推出熊貓產品。

本港海洋公園一對大熊貓龍鳳胎，姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，更已開始能自行調節體溫。左為姐姐，右為弟弟。（資料圖片／海洋公園提供）

被問到內地同樣有熊貓，香港有何獨特？他指香港同時有6隻熊貓出現，除了成都以外，亦未見其他內地城市有類似狀況，又認為「熊貓熱」能否持續下去則視乎政府推動和市民配合。他期望將來會出現更多熊貓商品以推動經濟，並舉例指成都有一間熊貓郵局，幾乎所有產品如明信片、郵票等都以熊貓為主題，相信如香港能參考，對遊客而言相當吸引。