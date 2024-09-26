大熊貓｜直擊安安可可啟程來港　今凌晨從都江堰基地出發到機場

中央贈港一對大熊貓安安和可可，今日（26日）由四川成都啟程來港。《香港01》凌晨2時半在成都都江堰基地直擊，一對大熊貓在運輸籠內，運上貨櫃車，直送至機場。現場有不少職員歡送道別。這是繼1997年和2007年之後，中央第三次向香港贈送「國寶」大禮。



中央贈港一對大熊貓安安和可可，今日（26日）由四川成都啟程來港。圖為可可被運上車。（孔繁栩攝）

▼安安及可可入籠運上貨櫃車▼



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安安入籠後活潑好動 可可文靜 工作人員心情如「嫁女」

凌晨2時許，第一架卡車現身，安安在一個運輸籠內，表現活潑好動，不時在籠內轉身，找竹葉食。第二架卡車稍後駛到，可可在籠內較為文靜，不時四處張望。

熊貓中心工作人員劉小姐與同事歡送一對大熊貓，她指雖然未有機會親近接觸，但有一種「女兒遠嫁」的感覺，感到很不捨，希望牠們順順利利，將來也想去海洋公園探望。

熊貓中心工作人員劉小姐歡送一對大熊貓，稱心情猶如「女兒遠嫁」。（孔繁栩攝）

大熊貓保護研究中心昨辦歡送會

中國大熊貓保護研究中心昨日（25日）在四川都江堰舉辦歡送儀式，歡送即將來港的安安、可可。儀式上，研究中心播放了安安、可可成長點滴，包括牠們初出生喝奶，到後來進食、爬行，現在體型健壯，活潑好動的片段，還可見安安咬木馬玩具嬉戲。

中國大熊貓保護研究中心9月25日在四川都江堰舉辦歡送儀式，儀式播放了安安、可可成長點滴。（中國大熊貓保護研究中心提供）

▼安安及可可成長點滴▼



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抵港後少要隔離30天才能會見公眾

為迎接安安和可可，港府和海洋公園已做好多方面準備，包括對牠們的新居所進行優化改建。抵港後，這對大熊貓至少要接受30天隔離，還要花30日適應新環境，盼能在12月中與公眾見面。

據香港海洋公園相關負責人此前介紹，為讓大熊貓預先習慣到港後會進食的竹子品種，園方先把廣東竹子運送到四川，讓大熊貓們預先習慣，而大熊貓來港後也會餵食四川竹子作為過渡。考慮到大熊貓在某些季節或食慾欠佳，也會視情況再從四川原產地直送新鮮竹葉來港。

▼更多安安、可可成長照片▼



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中央贈港第3對國寶

1999年，中央政府向香港贈送一對大熊貓安安和佳佳。香港回歸祖國10周年之際，中央政府再贈送香港第二對大熊貓樂樂和盈盈。佳佳於2016年離世，終年38歲，為全球最長壽圈養大熊貓；安安於2022年離世，終年35歲。

今年3月，盈盈和樂樂於香港海洋公園成功完成自然交配，盈盈誕下一對龍鳳胎。在安安及可可抵港後，香港大家庭將擁有6隻大熊貓。