大熊貓｜國家專家建議為安安可可製造機會接觸　明年或適合繁殖

中央贈港一對大熊貓安安和可可，國家林草局今日（25日）在四川成都舉行歡送儀式。中國大熊貓保護研究中心副主任李德生表示，由於兩隻大熊貓從未見過面，建議海洋公園未來可加裝窗戶，製造機會接觸，聞對方氣味，幫助互生情愫，「個人覺得，明年是有機會適合繁殖。」



飼養師董禮將與一對熊貓別離，寄語生活愉快。他形容安安是好動大男孩，可可性格比較像女漢子。



中國大熊貓保護研究中心副主任李德生表示，安安可可「明年是有機會適合繁殖。」（蘇煒然攝）

安安及可可一直獨居未見過對方

中國大熊貓保護研究中心副主任李德生表示，大熊貓安安及可可現年5歲，身體健康，性格非常好，由於牠們一直分別獨居，未見過對方，專家會向海洋公園提供建議，在繁育季節有更多輔助，例如加裝窗戶見到對方，讓牠們互有觸感，可以聞到對方氣味，相信更容易成功，「個人覺得，明年是有機會適合繁殖。」

李德生又指，安安和可可的父輩和祖輩，過往都有自然交配經驗，所以牠們亦有機會，「根據經驗及判斷來看，有很好感情發展，有些事情發生可能超出我們所想。」

來港後改名無有怕 料一個月就能聽懂新口音

港府將為安安和可可辦命名活動，將來能否適應新名字及聽廣東話？李德生指，四川話與廣東話不同，但只要不斷呼喊新名字，帶有愛和關懷，牠們會知道也會有回應，估計大約一個月就能聽懂新口音。

飼養師董禮表示，將來希望來港探望安安和可可。（蘇煒然攝）

飼養師：安安是好動大男孩 可可比較像女漢子

飼養師董禮表示，照顧了安安和可可一年半，形容安安是好動大男孩，可可性格比較像女漢子，他相信牠們好快適應新環境，自己對每一隻大熊貓都有感情，「希望牠們生活愉快，到香港開開心心快快樂樂健健康康生活」，將來希望來港探望。

獸醫成彥曦指，大熊貓將會被安置入1.5米高的運輸籠，有空間可以翻滾，入面有水，蘋果，四川的竹和葉及藥物等，亦會控制溫度。

獸醫成彥曦指，大熊貓將會被安置入1.5米高的運輸籠送港。（蘇煒然攝）

楊潤雄：借着熊貓熱度，推動市面消費

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府及海洋公園已做好準備工夫，期望經過檢疫及適應後，盡快安排與市民見面。他又指見到成都商界及不同行業提供熊貓產品，香港可以利用熊貓在各行各業生產不同產品，借着熊貓熱度，推動市面消費。

海洋公園主席龐建貽表示，7月時已有安排護理員到四川照顧大熊貓，兩隻新熊貓將會居住海洋公園馬會四川奇珍館，新館已建成，第二階段盡快年底前完成加建及擴建。

▼9月25日 《香港01》到訪四川成都都江堰大熊貓研究中心基地▼

