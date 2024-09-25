大熊貓｜安安可可由BB到青少年階段　飲奶、進食、爬行片段曝光

中央贈港的一對5歲「國寶」大熊貓安安、可可，明日（26日）將抵達香港，入住海洋公園，年底與市民見面。中國大熊貓保護研究中心今日（25日）在四川都江堰舉辦歡送儀式，活動期間播放了安安、可可由初生至青少年階段（大熊貓5歲相當於人類15歲）成長點滴影片。



中國大熊貓保護研究中心今日在四川都江堰舉辦歡送儀式，儀式播放了安安、可可成長點滴。（中國大熊貓保護研究中心提供）

中國大熊貓保護研究中心在四川都江堰舉辦歡送儀式，歡送即將來港的安安、可可。儀式上，研究中心播放了安安、可可成長點滴，包括牠們初出生喝奶，到後來進食、爬行，現在體型健壯，活潑好動的片段，還可見安安咬木馬玩具嬉戲。

安安性格活潑 聰明好動 是「帥氣男神」

研究中心形容，2019年6月出生的安安，性格活潑，聰明好動。在護理員的悉心照料下，安安已成長為一名腦袋圓圓、體型健壯的「帥氣男神」。

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可可性情溫婉 善於攀爬 平衡能力了得

至於同在2019年6月出生的「可可」，原名「甜可」。研究中心指，可可外表靚麗，體型嬌小、性情溫婉。中心又透露，同樣活潑好動的可可，特別善於攀爬，平衡能力十分了得。

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▼9月25日 《香港01》到訪四川成都都江堰大熊貓研究中心基地▼

