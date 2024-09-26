大熊貓安安可可抵港．多圖｜箱內探頭張望　圓滾滾眼睛滿是好奇

中央贈港一對大熊貓安安和可可，今日（26日）由四川成都啟程來港，專機在早上11時20分抵達香港國際機場。牠們都對香港充滿好奇，離開機艙後不斷睜大圓滾滾的眼睛，探出頭來張望四周，尤其被形容為「女漢子」的可可更是活力充沛，「好奇寶寶」的模樣非常可愛。



不過，大熊貓粉絲仍要耐心等待，牠們將接受為期30日的隔離檢疫，其後再花一個月適應新居所，才會安排與公眾見面。



大熊貓早上11時20分飛抵機場 即接受身體檢查

大熊貓安安和可可在萬眾期待下，終在四川成都坐上專機，並在早上11時20分飛抵香港國際機場。其後漁護署及海洋公園的工作人員，立即登機為牠們檢查身體狀況。

漁護署及海洋公園的工作人員，立即登機為牠們檢查身體狀況。（黃浩謙攝）

安安可可被放進巨型箱子運出機艙

直至11時45分，升降平台已準備就緒，其後大熊貓被放進一個透孔的巨型箱子，由飛機尾段的艙門運出機艙，再經升降平台載往地面。兩個箱子外綁滿綠色的絲帶，並貼上大熊貓及海洋公園的標誌，分別以藍色及紅色區分安安和可可，貼紙上亦印有安安和可可的名字。

大熊貓可可抵港後好奇望出箱外。（黃浩謙攝）

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被形容為「女漢子」的可可活力充沛

現場所見，大熊貓安安和可可對香港充滿好奇，牠們先後被運出機艙後，不斷睜大圓滾滾的眼睛，探出頭來張望四周。其中被形容為「女漢子」的可可，更是活力充沛，縱使箱子的空間有限，但牠仍然不斷扭動身體，非常可愛。

兩隻大熊貓在工作人員的護送下，於中午12時安全抵達國泰貨運站，準備送往新居所的海洋公園，預料在下午約1時抵達。

政務司司長陳國基致辭時表示，在臨近國慶節充滿喜悅的時刻，一對剛剛成年、充滿活力的熊貓，加入香港大家庭，實在是「喜上加喜」。（黃浩謙攝）

臨近國慶節適逢大熊貓抵港 陳國基︰喜上加喜

政務司司長陳國基及文體旅局局長楊潤雄，今早亦在機場出席大熊貓抵港歡迎儀式。陳國基致辭時表示，在臨近國慶節充滿喜悅的時刻，一對剛剛成年、充滿活力的熊貓，加入香港大家庭，實在是「喜上加喜」。他並感謝內地當局過去數個月付出大量時間及心血，安排熊貓抵港，充分表現中央對香港的支持。

政務司司長陳國基及文體旅局局長楊潤雄出席大熊貓抵港歡迎儀式。（黃浩謙攝）

兩隻大熊貓需接受隔離檢疫 為期30日

陳國基透露，兩隻大熊貓將接受為期30日的隔離檢疫，其後再花一個月適應新居所，屆時會視乎適應情況及聽取專家意見，盡快安排牠們與公眾見面。他並預告，政府將與社會各界舉辦繪畫等比賽，以帶動社會的氣氛。