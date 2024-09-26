大熊貓｜安安、可可啟程了！包機成都雙流機場起飛　料中午前抵港

中央贈港一對大熊貓安安和可可今日（26日）由四川成都啟程來港，牠們凌晨2時半在成都都江堰基地送進運輸籠後，再運上貨櫃車後駛往成都雙流機場，現場有不少職員歡送道別。早上近8時，安安和可可運抵停機坪，在多名工作人員協助下運上專機，現場所見，裝有大熊貓鐵籠有膠板遮蓋，外有繩網固定在運輸板上，大熊貓保護研究中心獸醫及飼養員聯同海洋公園人員全程協助及監察。大熊貓「包機」在早上近9時起飛，預計安安及可可中午抵達香港機場，港府會舉行歡迎儀式。



中央贈港一對大熊貓安安和可可9月26日由四川成都啟程來港，大熊貓「包機」在早上近9時在成都雙流機場起飛。（政府新聞處）

中央贈港一對大熊貓安安和可可9月26日由四川成都啟程來港，大熊貓「包機」在早上近9時在成都雙流機場起飛。（政府新聞處）

▼安安及可可入籠運上貨櫃車▼



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▼都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼



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安安入籠後活潑好動 可可文靜

凌晨2時許，第一架卡車現身，安安在一個運輸籠內，表現活潑好動，不時在籠內轉身，找竹葉食。第二架卡車稍後駛到，可可在籠內較為文靜，不時四處張望。

熊貓中心工作人員劉小姐與同事歡送一對大熊貓，她指雖然未有機會親近接觸，但有一種「女兒遠嫁」的感覺，感到很不捨，希望牠們順順利利，將來也想去海洋公園探望。

中國大熊貓保護研究中心9月25日在四川都江堰舉辦歡送儀式，儀式播放了安安、可可成長點滴。（中國大熊貓保護研究中心提供）

▼安安及可可成長點滴▼



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抵港後少要隔離30天才能會見公眾

為迎接安安和可可，港府和海洋公園已做好多方面準備，包括對牠們的新居所進行優化改建。抵港後，這對大熊貓至少要接受30天隔離，還要花30日適應新環境，盼能在12月中與公眾見面。

據香港海洋公園相關負責人此前介紹，為讓大熊貓預先習慣到港後會進食的竹子品種，園方先把廣東竹子運送到四川，讓大熊貓們預先習慣，而大熊貓來港後也會餵食四川竹子作為過渡。考慮到大熊貓在某些季節或食慾欠佳，也會視情況再從四川原產地直送新鮮竹葉來港。

▼更多安安、可可成長照片▼

