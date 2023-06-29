順豐香港拓展冷運配送業務　毛孩受惠　寵物燕窩及冬蟲草快遞有市

冰鮮及冷藏食物是不少港人雪櫃的必備品，順豐香港睇準疫後商機，投資1000萬元拓展本地冷運配送服務，包括設置冷凍倉庫及冷運車等，以陸運冷鏈助商戶將貨品「保溫」送到客戶家中或指定門市自取。今年7月起亦將率先於觀塘、荃灣及葵涌三區試行即日派送服務，另今年10月起於全港增設15部特製的冷凍櫃，予客戶自助取件。



順豐香港表示，本港冷運配送需求上升，正式推行4個月，訂單量已增兩倍，較熱門送遞類別包括凍肉、健康食品及酒類等，寵物食品例如專用燕窩及冬蟲草亦緊隨其後，未來會考慮拓展至醫藥等其他產品，並會著手開發國內外跨境市場。



順豐擴展本地冷運配送服務，將最快於今年10月，於中上環及荃灣等多區包括大型屋苑增設特製的冷凍櫃，予客戶自助取件。（陳淑霞攝）

順豐香港位於青衣的總部設有佔地10萬呎冷凍倉庫，分為急凍（-18至-15℃）、冰鮮（0至4℃）及恆溫（17至22℃）三個溫區，商戶可將冷凍貨品儲倉，亦可選購庫存管理，以及冷凍配送的一條龍服務。當有客人下單後，貨品將由順豐倉庫寄出，全程由人手執貨及派送，確保貨物保持最佳儲存溫度。順豐另已增設15部專屬冷凍車，車內設有GPS實時追蹤及溫度監測，確保托寄物的溫度調控。

倉儲服務以外，順豐亦提供冷運配送服務，可點對點上門派送，亦能於各區逾百間順豐門市自取。下月起，觀塘、荃灣及葵涌三區將率先試行即日派送服務，若可符合兩大條件，包括客戶早上11時前下單，收件員或門市職員成功於12點前成功收件，最快可即日完成派送。順豐另最快於今年10月，於中上環及荃灣等多區包括大型屋苑增設15部特製的冷凍櫃，予客戶自助取件。順豐香港冷運業務部負責人陳閣敏指，冷凍櫃耗電量大，亦需與選址的物管處協商，未來會視乎反應，擴大即日派送的區域範圍。

順豐香港位於青衣的總部設有佔地10萬呎冷凍倉庫，客戶貨品將分門別類，按需要存倉於急凍、冰鮮或恆溫溫區。（陳淑霞攝）

冷凍櫃每部7萬餘元，順豐香港首席技術官劉智宏指，系統由香港團隊設計研 發，供用戶自助取件。（陳淑霞攝）

順豐香港首席市場官何慧兒指，公司自去年底醞釀冷運配送概念，並於今年2月正式推出服務，至今訂單量已增兩倍，派送類別以凍肉、雞胸等健康食品、酒類及糕點類佔多，另寵物食品例如專用燕窩及冬蟲草，亦為數不少，公司未來會計劃將配送種類拓展至醫藥等其他產品，並會著手開發國內外跨境市場。

何慧兒提到，冷運配送現時以B2C客戶為主，順豐將開拓更多B2B客源，亦會積極發展倉儲一體化，協助客戶降低營運成本。她續說，公司會善用現有資源，拓展冷運配送服務，故暫無考慮上調收費。

順豐香港位於青衣的總部設有佔地10萬呎冷凍倉庫，分為急凍（-18至-15℃）、冰鮮（0至4℃）及恆溫（17至22℃）三個溫區。（陳淑霞攝）

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，疫情衝擊大眾生活模式，公司睇準商機，共投資約1千萬，增設冷凍物流鏈的相關配套，並提供親民價格，以及彈性客製方案，為中小企排解物流成本，省卻後顧之憂。有別坊間的電商平台，廖家欣指順豐不設上架門檻，不收取銷售佣金費用，亦無落單限制，「就算係一件都會派送」，且每次收費較市場定價低約兩成，相信比其他物流公司具競爭優勢。