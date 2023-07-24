機管局新託運服務　順豐上門收行李直送航班　首件收費370元

港人走出疫情陰霾，外出旅遊熾熱。機管局最近推出上門行李託運服務，旅客可以實現「在家check-in」，在網上完成登機手續後，可預約送遞員運送行李直達航班，旅客抵達機場後可直接上機，到埗後提取行李。



首階段服務對象為國泰航空旅客，首件行李收費370元，第二件起每件180元，行李會被裝在密封袋，及由裝有閉路電視監控的貨車送到機場，旅客可以實時追蹤行李位置，未來會涵蓋其他航空公司。



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機管局今年6月試行上門行李託運服務，7月首半個月共接收獲10份訂單，預計正式推出服務後，首年每個月會處理約100件行李。託運服務覆蓋全港，除部分偏遠地區如邊境禁區、離島及只供區內車輛行駛地方，現階段會向國泰航空旅客提供服務，未來會有更多航空公司加入。

最遲起飛前12小時預約 順豐於登機前5小時上門

旅客在完成網上預辦登記手續後，最遲可於航班起飛前12小時，上網預約行李託運服務，順豐速運會於航班起飛前5小時，派員上門核實資料及提取行李，實現在家預辦登機及行李託運，當行李運抵機場後，會直接送入行李系統直上航班，旅客抵達目的地後可提取行李。

暫時服務國泰旅客 首件行李370元第二件180元

服務收費方面，首件行李370元，第二件行李起每件180元，可預約上門收取行李時間由上午8時至晚上9時，當航班服務完全復常，服務時間會相應延長，行李須符合航空公司託運要求，並需向上門收取行李的專員出示旅遊證件核對身份，專員其後會向旅客展示違禁品清單，並詢問行李中是否存有任何違禁品。

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密封袋條碼實時追蹤 貨車內裝監控

送遞專員亦會檢查行李尺寸、外表是否有損壞，及使用秤重器量度行李重量，以確保行李的數量、重量、尺寸符合航空公司要求，並為行李貼上顯示航班資料的標籤，再將每一件行李分別裝進不同獨立的密封袋中，每個密封袋上都有獨特的條碼號碼追蹤行李，完成以上步驟後，專員會將機票交給旅客。

如行李內有違禁品 須在機場即時取走

為確保行李安全送達目的地，貨運車車門會貼上封條，一旦撕開後封條會浮現白色紋理。另外，車內及機場範圍全程有閉路電視監控行李運送情況，如運送過程中行李出現任何損毀，會根據航空公司的保險或賠償機制向旅客作出賠償。

旅客須注意，當行李送抵機場後會如常經X光機檢查，如果入面發現違禁品，例如手機充電器等，航空公司會通知旅客，親身將電池從行李取出。

行李託運至機場 首件收費220至180元不等

機管局亦為所有旅客提供行李託運至香港機場服務，首件行李220元（香港島及新界）或180元（九龍），及後每件行李120元；旅客可於接機大堂機場行李寄存及送遞櫃檯提取行李，之後往離港層辦理行李託運手續。

另外，機管局客運大樓運作總經理楊達榮表示，適逢7月為香港國際機場成立25周年，會提供七五折的優惠直至8月底。