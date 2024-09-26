大熊貓安安可可｜激罕機艙內圖片曝光　可可半躺扶欄　頭圓圓萌爆

中央贈港一對大熊貓安安和可可，今日（26日）由四川成都來港，下午已運抵海洋公園。政府新聞處傍晚發放安安和可可抵達香港後，漁農自然護理署人員在飛機艙視察大熊貓狀況的相片。其中一張相片見到，仍在運載箱內的可可經歷兩個多小時機程後非常精神，半躺扶欄的牠露出圓臉，表情似甚享受萌爆。



大熊貓「安安」和「可可」9月26日從四川抵達香港。圖示其中一隻大熊貓準備離開香港國際機場，前往其位於香港海洋公園的新家。（政府新聞處提供）

大熊貓「安安」和「可可」（右）9月26日從四川抵達香港。「可可」半躺扶欄露出圓臉，可愛萌爆。（政府新聞處提供）

大熊貓「安安」和「可可」9月26日從四川抵達香港。圖示其中一隻大熊貓準備離開香港國際機場，前往其位於香港海洋公園的新家。（政府新聞處提供）

大熊貓「安安」和「可可」9月26日從四川抵達香港。圖示其中一隻大熊貓準備離開香港國際機場，前往其位於香港海洋公園的新家。（政府新聞處提供）

大熊貓早上11時20分飛抵機場 即接受身體檢查

安安和可可在萬眾期待下，在四川成坐上專機，在早上11時20分飛抵香港國際機場。其後漁護署及海洋公園的工作人員，立即登機為牠們檢查身體狀況。

漁護署及海洋公園的工作人員，立即登機為牠們檢查身體狀況。（黃浩謙攝）

安安可可被放進巨型箱子運出機艙

直至11時45分，升降平台已準備就緒，其後大熊貓被放進一個透孔的巨型箱子，由飛機尾段的艙門運出機艙，再經升降平台載往地面。兩個箱子外綁滿綠色的絲帶，並貼上大熊貓及海洋公園的標誌，分別以藍色及紅色區分安安和可可，貼紙上亦印有安安和可可的名字。

大熊貓可可抵港後好奇望出箱外。（黃浩謙攝）

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被形容為「女漢子」的可可活力充沛

現場所見，大熊貓安安和可可對香港充滿好奇，牠們先後被運出機艙後，不斷睜大圓滾滾的眼睛，探出頭來張望四周。其中被形容為「女漢子」的可可，更是活力充沛，縱使箱子的空間有限，但牠仍然不斷扭動身體，非常可愛。

兩隻大熊貓在工作人員的護送下，於中午12時安全抵達國泰貨運站，準備送往新居所的海洋公園，預料在下午約1時抵達。