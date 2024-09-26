ifva宣布停辦短片比賽　香港藝術中心：重新評估和調整未來方向

香港藝術中心主辦的ifva獨立短片及影像媒體節，今日（26日）以電郵方式，向支持者宣布暫時停辦短片比賽。香港藝術中心回覆《香港01》查詢表示，決定源自近年短片發展、媒介藝術的影響及社交平台的興起，而暫停期間能讓他們能夠重新評估和調整未來的方向，並將成立特別工作小組研究ifva的發展方向。



ifva 今午約一時向支持者發電郵，宣布今屆短片比賽將暫時停辦（take a brief hiatus)。（ifva 網站）

ifva 今午約一時向支持者發電郵，宣布今屆短片比賽將暫時停辦（take a brief hiatus)，並稱消息將會在短時間內公布。

電郵指，今次暫停可令大會重新審視及調整比賽的未來方向，確保 ifva 繼續走在多變的媒體生態的前沿，又稱會成立特別小組研究 ifva 的發展方向，呼籲友好繼續支持香港藝術中心的活動。

香港藝術中心確認ifva停辦。(香港藝術中心Facebook)

香港藝術中心回覆《香港01》查詢表示，決定源於近年短片發展、媒介藝術的持續影響，以及社交平台的興起。ifva 確實會暫時與大家告別，以調整未來的發展方向，並全力以赴為社會準備一個與時俱進的新模式。

香港藝術中心又表示，仍將繼續舉辦 ifva。中心已成立特別工作小組，研究 ifva 的未來發展方向，並全力以赴為未來做好準備。由於傳統的參賽形式已無法完全滿足當前藝術發展的需求，中心將根據短片及媒體藝術的最新趨勢，調整 ifva 的發展模式。

中心又指，特別工作小組正在積極推進各項籌備工作，當完成研究並確定新方向時，會在香港藝術中心及 ifva 的網站上公布相關資訊。

另外，早前有傳媒報道指，香港藝術中心出現大量人事變動，單是2023年中就有節目總監等3部門主管離職，累計一年至少6高層離開。

香港藝術中心回應指，是正常的人員流失現象，反映了中心的動態和發展。隨著新機會的出現，中心期待著不斷吸引新的人才，為中心注入新活力。

ifva比賽有29年歷史 黃修平、麥曦茵都曾獲獎

ifva 由香港藝術中心主辦，由首屆1995年至今，已有29年歷史，為香港現存歷史最悠久的獨立短片及影像媒體比賽。ifva 多年來培育了不少香港電影及錄像工作者，《狂舞派》導演黃修平、《濁水漂流》剪接麥曦茵等，都曾經贏過公開組金獎。