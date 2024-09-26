大熊貓安安可可抵港｜港媽帶女兒身穿熊貓裝支持︰12月一定嚟睇！

中央贈港大熊貓安安和可可今日（26日）抵港，再度掀起香港的大熊貓熱。惟牠們需要接受為期30日的檢疫，並需時適應新環境，海洋公園主席龐建貽估計今年聖誕節才能安排與公眾見面。目前園內的大熊貓展館已暫時關閉，不過今日仍有港媽帶同女兒身穿大熊貓服裝及頭飾，專程「遙距」探望，並揚言「12月一定嚟睇！」



大熊貓迷梁小姐便帶同女兒，身穿大熊貓服裝及頭飾，到海洋公園打卡。（廖雁雄攝）

目前，由於樂樂盈盈一家正在休息，而新來的安安可可則要接受檢疫及適應新環境，因此牠們暫時都未能與公眾見面，不過有市民今日(26日)已特地到海洋公園「遙距」探望6隻大熊貓。

大熊貓迷無法抗拒可愛的安安和可可

其中大熊貓迷梁小姐便帶同女兒，身穿大熊貓服裝及頭飾，到海洋公園打卡。梁女士稱，過去曾在外國探望大熊貓，亦曾捐款助養，因此她無法抗拒可愛的安安和可可。「12月一定嚟睇！」

來自長沙的阮女士認為，大熊貓確實能吸引旅客。（洪戩昊攝）

內地旅客︰大熊貓具吸引力

來自長沙的阮女士直言，不會為了兩隻大熊貓專程在12月來港，但她認為大熊貓確實能吸引旅客。她又指，雖然大熊貓在內地並不罕見，但認為香港的6隻大熊貓為與別不同。

不願出鏡的港人鍾先生亦認為，大熊貓能刺激海洋公園的人流，但他對安安和可可的名字頗有微言。「安安都OK嘅，可可就……有啲怪。」