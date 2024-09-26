大灣區航空料11月辦「佛教聖地」舟山航線　北上深圳招聘空姐空少

本港航空運力正逐步復蘇，大灣區航空早前公布，將於10月至12月陸續推出多條日本航線，包括米子、德島及仙台。大灣區航空今日（26日）再透露，將開辦第二條內地航線，目的地為浙江省舟山市，預料最快11月推出。翻查資料，舟山市被譽為「南海聖境」，為觀音菩薩的道場，相信航線開通後，將是本港佛教徒的福音。



大灣區航空並自言為「價值型航空」，強調提供物有所值的服務，包括不巧立名目收費、向每位乘客免費派發瓶裝水、盡量為結伴同行的乘客安排相鄰座位等。此外，大灣區航空近年北上深圳招聘槍艙服務員，而明年將再接收兩架波音客機，即屆時機隊規模擴展至10架。



大灣區航空現時有八架客機。（大灣區航空圖片）

逾兩年發展 曼谷航線由每周兩班增至18班

大灣區航空自2022年7月首航，即在新冠疫情尾聲階段才進軍市場，為香港最年輕的航空公司。歷經兩年發展，目前共計有7個航點，包括曼谷、台北、東京、大阪、首爾、馬尼拉及海口，其中曼谷的班次更由最初每周2班，激增至18班。

曼谷︰由最初每周2班，增至18班；

台北︰由最初每周5班，增至16班；

東京︰由最初每周7班，增至14班；

大阪︰由最初最周3班，增至14班；

首爾︰由最初每周3班，增至7班。



大灣區航空近年積極擴展新航點。（大灣區網頁圖片）

機隊明年增至10架波音客機 北上深圳招聘空姐空少

大灣區航空截至今年8月，已擁有8架波音737-800，而去年同期僅得3架客機，即增長達1.6倍。為應對業務發展，大灣區航空按計劃將於明年第二季，接收兩架波音737-9客機，即屆時機隊規模擴展至10架。

大灣區航空透露，部份機艙服務員為北上深圳招聘，而最新第14班學員已在8月底畢業，並投入服務。而大灣區航空與東海航空合作，招募已接受培訓、富有飛行經驗的現役副機師，轉往大灣區航空工作，更推出「機師晉升計劃」，為副機師提供發展事業的機會。

大灣區航空截至今年8月，已擁有8架波音737-800。（大灣區航空圖片）

陸續開通三條日本航線 包括米子、德島及仙台

大灣區航空今年更積極開拓具市場潛力的新航點，例如最近宣布的三條日本新航線，包括10月27日首航的米子、11月16日首航的德島、12月7日首航的仙台。

大灣區航空更透露，繼今年7月12日開辦海南省海口市航線後，即將推出內地第二條航線，目的地為浙江省舟山市，預料最快11月推出。

舟山市位於浙江省東北部，市內共計有1,390個海島，其中普陀山為中國四大佛教名山之一，為觀音菩薩的道場，被譽為「海天佛國」、「南海聖境」。相信舟山直航開通後，將是香港一眾佛教徒的福音，毋須再飛往鄰近的寧波市，再輾轉前往舟山朝聖。

大灣區航空即將開辦三條日本新航線，目的地包括米子、德島及仙台。（大灣區航空圖片）

標榜「價值型航空」︰不巧立明目收費

近年香港快運（HK Express）更改行李收費政策等，引起網民熱議。大灣區航空稱，以「價值型航空」進軍市場，強調提供物有所值的服務，以旅客體驗出發，當中包括︰

1. 明碼實價，不會巧立名目收費；



2. 航班時間切合旅客所需；



3. 可按個人喜好及需要，在起飛48小時前預訂餐點，提供逾10款選擇，網上訂購收費僅38港元起；亦可在機上選購；



4. 可按個人實際所需，在起飛4小時前預訂託運行李額；同時各票種已包含7公斤手提行李額；



5. 座位舒適、大部分座位間距為30吋、前排座位31吋、額外腿部空間座位38吋；高於廉航一般的28至29吋；



6. 會為結伴同行的乘客盡量安排相鄰座位；



7. 每位乘客免費獲派瓶裝水一支。

